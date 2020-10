Drei Diebstahl im Saale-Orla-Kreis

Simson aus Garage in Pößneck entwendet

Von Freitag zu Samstag brachen Unbekannte in eine Garage in Pößneck ein. Wie die Polizei am Montag informierte, verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Garage in der Straße Im Tümpfel und entwendeten eine blaue Simson. Das Moped hat einen Wert von circa 1500 Euro.

E-Bike in Schleiz geklaut

Auch in Schleiz kam die Polizei letzte Woche wegen eines Einbruchs in einen Keller zum Einsatz. Wie die Polizei am Montag informierte, verschafften sich die Täter in der Zeit vom 5. Bis 7. Oktober Zutritt zu den Kellerräumen eines Hauses am Nikolaiplatz. Dabei wurde ein weißes E-Bike von Giant im Wert von ungefähr 5000 Euro gestohlen

Hochwertiges Fahrrad in Gefell gestohlen

Auch in Gefell bei Bad Lobenstein verschafften sich Diebe Zutritt zu Kellerräumen. Laut der Polizei, brachen die unbekannte Täter im zwischen dem 29. September und 11. Oktober in der Friedensstraße ein. Dabei entwendeten sie ein weißes Fahrrad der Marke Cannondale im Wert von circa 5000 Euro.

In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Saale-Orla darum, dass sich Zeugen zu den Diebstählen unter Tel. 03663 431 0 melden.

