Drei mutmaßliche Verdächtige zu Zigarettenautomatenaufbrüchen im Saale-Orla-Kreis festgenommen

Die Männer stehen in Verdacht, mit in letzter Zeit gehäuften Aufbrüchen von Zigarettenautomaten in Verbindung zu stehen (Symbolbild).

Neustadt/Orla. Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei drei Verdächtige vorübergehend festgenommen. Sie sollen in Verdacht zu mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten stehen.

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in Neustadt an der Orla drei mutmaßliche Automatenknacker festgenommen. Den Angaben zufolge sei ein mit den Männern im Alter zwischen 21 und 30 Jahren besetztes Auto gegen 1.30 Uhr aufgefallen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle habe sich der Verdacht ergeben, dass sie mit in letzter Zeit gehäuften Zigarettenautomatenaufbrüchen in Verbindung gebracht werden können.

Daraufhin erfolgte die vorläufige Festnahme der bereits polizeilich bekannten Männer und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seien die drei Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft entlassen worden.

