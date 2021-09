Bei einem Auffahrunfall in Pößneck wurden mehrere Personen verletzt. Unter ihnen war ein achtjähriges Kind. (Symbolbild)

Drei verletzte Personen und 12.500 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Pößneck

Pößneck. Drei Personen, unter ihnen ein Achtjähriger, wurden verletzt, als ein Lkw auf ein Auto in Pößneck auffuhr und es auf ein weiteres Fahrzeug schob.

Am Mittwochnachmittag kam es in der Saalfelder Straße in Pößneck zu einem Verkehrsunfall mit ca. 12.500 Euro Sachschaden und drei verletzten Personen.

Ein 51-Jähriger war mit seinem Lkw auf der B281 aus Richtung Saalfeld kommend stadteinwärts unterwegs. Der Fahrer bemerkte den Rückstau vor dem dortigen Kreisverkehr zu spät und fuhr fast ungebremst auf das Fahrzeug eines 55-Jährigen auf. Dieser wiederum wurde auf das Auto einer 33-Jährigen geschoben, welches letztendlich noch den davor befindlichen Pkw einer 45-Jährigen rammte.

Der 55-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Auch die vor ihm fahrende 33-Jährige und der ebenfalls im Auto sitzende Achtjährige erlitten leichte Verletzungen, welche sich am Folgetag zeigten.

Laut Angaben der Polizei musste zur Unfallaufnahme die Bundesstraße für 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

