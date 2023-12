Dreiste Autofahrerin prellt die Tankstelle in Gefell

Schleiz Die Meldungen der Polizei zu Vorkommnissen am Mittwoch im Saale-Orla-Kreis.

Autobahnpolizei schnappt zu

Am Mittwoch gegen 13 Uhr betankte eine 39-jährige Frau in Gefell ihren Pkw. Anschließend begab sie sich in die Tankstelle und räumte dort ein, dass sie über keinerlei Bargeld oder Zahlungskarten verfüge und nun einfach weiterfahren werde. Was sie dann auch tat. Die Mitarbeiterin der Tankstelle notierte sich noch schnell das Kennzeichen des Autos und verständigte die Polizei. Beamte der Autobahnpolizei konnten schon kurze Zeit später das Fahrzeug stoppen und die Personalien der Dame erheben. Gegen diese wurde ein Strafverfahren wegen Betrugsverdacht eingeleitet.

Vorfahrt missachtet

Gegen 20.10 Uhr krachte es am Mittwoch auf einer Kreuzung in Triptis. Der 51-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Geraer Straße in Richtung Ortsstraße. An der Kreuzung beachtete er den vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Fahrer eines Pkw nicht und stieß mit diesem zusammen. Beide Männer wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. Das Fahrzeug des 63-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.