Dreiste Kabeldiebe verursachen Schaden von Zehntausenden Euro an Windrad im Saale-Orla-Kreis

Schmieritz. Unbekannte haben sich an einer Windkraftanlage im Saale-Orla-Kreis zu schaffen gemacht. Der entstandene Schaden ist enorm.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntag, 15.15 Uhr, sind Unbekannte in eine Windkraftanlage,nahe Schmieritz im Saale-Orla-Kreis eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Inneren eines Windrades und entwendeten dort mehrere Meter Kupferkabel. Der an der Anlage entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0210412 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 oder der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.

