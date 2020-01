Neustadt. Am 1. Februar ist Deutschlands Punk-Rockband Nummer eins in Neustadt an der Orla zu Gast

Dritte Wahl kommt zurück zu den Wurzeln in den Wotufa-Saal

Alles andere als dritte Wahl sind die Punkrocker von „Dritte Wahl”.

Die aus Rostock stammende Band ist bei weitem kein Newcomer und auch kein Geheimtipp mehr, sondern die Musiker touren seit über 30 Jahren.

Am Samstag, 1. Februar, sind sie zu Gast im Wotufa-Saal in Neustadt/Orla. Dritte Wahl entwickelte sich seit ihrer Gründung 1988 kontinuierlich. So wie auch die Band in sich wuchs, wuchs auch die Fangemeinschaft. Dritte Wahl hat sich inzwischen zur Punkband Nummer eins in Deutschland etabliert und ist dabei sich und den Fans stets treu geblieben. Im Vordergrund stehen ehrliche, kritische Texte in denen sie sich mit Politik und gesellschaftlichen Themen auseinandersetzten, die sie bewegen. Dazu gehören auch wilde Pogosongs, in denen sie ihrer Lebensfreude freien Lauf lassen. Treu geblieben sind Dritte Wahl auch dem Wotufa-Saal. Denn auch wenn sie jetzt Stadien füllen und in den Metropolen Deutschlands spielen, kommen sie doch auch noch an kleinere Spielstätten, wie nach Neustadt/Orla, wo ihre Ära begann. Als Support beim Konzert fungiert „Kornblumenblau”, eine junge, dynamische und engagiert gegen Rechts gewandte Punkband aus dem Saale-Orla-Kreis. Einlass ist ab 20 Uhr.

Samstag, 1. Februar, Wotufa-Saal in Neustadt/Orla, Ziegenrücker Straße 6, Einlass ab 20 Uhr, Karten: Lutherhaus Neustadt, Stadtinfo Pößneck