Drohung gegen Schüler am Gymnasium Am Weißen Turm

Am Pößnecker Gymnasium am Weißen Turm ging am Dienstag eine Nachricht ein, in der Gewalt gegen die Schülerschaft angedroht wurde. Der Unterricht werde am Mittwoch unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Diese gelten zunächst noch bis zum Mittag, 13 Uhr, wie die Landespolizeiinspektion Polizei Saalfeld sagte. Beamte haben bereits am Dienstagabend eine Tatverdächtige ermittelt, die zur Zeit noch vernommen werde, so die Sprecherin. Man prüfe die Ernsthaftigkeit der Drohung.

Mit einem Großaufgebot, bestehend aus Funkstreifenwagen, uniformierten und in zivil gekleideten Beamten, ist die Polizei derzeit in Pößneck unterwegs. Es werden unter anderem Einlasskontrollen am Schulgebäude durchgeführt. Die Schulleitung habe gestern, nach Eingang der Nachricht, Anzeige erstattet, wie Schulleiter Steffen Heerwagen sagte. Die besonderen Vorkommnisse sind dem Schulamt Ostthüringen gemeldet und ein Krisenteam sei eingesetzt worden, wie er weiter mitteilte.