Dumm gelaufen: Ein inhaftierter Pößnecker muss 1200 Euro auftreiben

Pößneck Im Amtsgericht Pößneck wird ein weiterer Altfall zu Ende geführt. Wie ein Geschädigter endlich zu seinem Recht kommen soll.

Als „hervorragend verteidigt“ bezeichnet Amtsrichter Jürgen Leitloff den 33-jährigen Beschuldigten im Gerichtssaal. Denn Leitloff glaubt dem Rechtsanwalt Manfred Dahmen „zu 110 Prozent“, wenn er versichert, dass er die Schulden seines Mandanten in Höhe von 1200 Euro innerhalb von vier Wochen getilgt haben werde.

Es geht um einen richterlichen Beschluss vom Dezember 2022 wegen schwerer Körperverletzung. Das Verfahren wurde damals vorläufig eingestellt mit der Auflage, dem Geschädigten, der als Zeuge dem Prozess beiwohnte, einen Geldbetrag zu zahlen. Etliche Monate, wie Amtsanwalt Ralf Kalski anmerkte, habe der 33-Jährige dann Zeit gehabt, sich zu melden, Raten zu überweisen oder sich anderweitig Hilfe zu suchen.

Es wird um weiteren Aufschub gebeten

Seit dem 18. September sitzt der bei den Strafverfolgungsbehörden sattsam bekannte Mann nun aber in der Justizvollzugsanstalt Tonna ein, wohl noch bis 2027, wie zu hören war. Bald darauf sei ein Schreiben aus dem Gefängnis eingetroffen, wonach man dem weitgehend Mittellosen verzeihen möge, dass er das „Schmerzensgeld“ noch nicht gezahlt hätte, und es wird um weiteren Aufschub gebeten. „Ja, was soll ich sagen, dumm gelaufen“, kommentierte der säumige 33-Jährige auf der Anklagebank, umringt von Justizvollzugsbeamten.

In einer damals schon undurchsichtigen Gemengelage um häusliche Gewalt, Abhängigkeiten und anderen Handgreiflichkeiten in einem bestimmten sozialen Milieu erging also vor einem Jahr der richterliche Spruch. Später wurde es „skurril“, wie Leitloff sagt. Die Lebensgefährtin des Inhaftierten, die auch immer wieder Opfer der Gewalt des 33-Jährigen war, habe kürzlich erst wohl unter Tränen im Amtsgericht angerufen und angeboten, dass sie anstatt ihres inhaftierten Geliebten die 1200 Euro an den Geschädigten bezahlen wolle.

Es war wieder einer dieser „Altfälle“, wie Leitloff und Dahmen sagten, die alle Prozessbeteiligten längst vom Tisch haben wollten. Jedenfalls hatte man im Einvernehmen nun dieses Kapitel damit wohl endlich geschlossen. Dass die als Zeugin geladene Lebensgefährtin des 33-Jährigen nicht auftauchte, war nur noch eine Nebensache. Im Gerichtsaal klickten wieder die Handschellen um die Handgelenke des 33-Jährigen, der dann wieder nach Gräfentonna zurückkehren durfte.