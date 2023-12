Echte Handarbeit für einen guten Zweck

Die Helfer und Ideengeber für die Laternen-Spendenaktion freuen sich auf den kommenden Remptendorfer Adventssonntag. „Die Laternen sind auf 77 Stück limitiert und jeweils mit einer Nummer versehen, weil unsere Kirche 1777 die heutige Gestalt annahm“, erklärt Pastorin Anne Boelter. Hergestellt wurden sie über mehrere Wochen von ehrenamtlichen Helfern im Sägewerk Meissner in der Lückenmühle und sind echte Handarbeit. In der Kirche können sie am Sonntag gekauft werden. Der Erlös fließt in eine Spendenaktion zur Restaurierung der Kirchenfenster, die fast 50.000 Euro kosten soll.