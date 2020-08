Ehrenamtliche Tätigkeit im Saale-Orla-Kreis stark gefördert

Schleiz. Bescheide werden erstmals an 150 Vereine im Saale-Orla-Kreis per Post geschickt, Ehrenamtstag fällt aus

Für die vielen tüchtigen Ehrenamtlichen im Saale-Orla-Kreis gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht: Die gute ist, dass es auch in diesem Jahr die Ehrenamtsförderung für die Vereine gibt. Die schlechte: Der beliebte Ehrenamtstag, bei dem sich Vertreter der Vereine in Schleiz treffen und kennenlernen sowie die Bescheide über die jeweilige Förderung überreicht bekommen, findet nicht statt, teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreis mit.

Grund für die Absage des Ehrenamtstages seien sind die Infektionsschutz-Vorschriften, die durch die Corona-Pandemie notwendig wären. Eine Veranstaltung in bisherigem Rahmen für die Teilnehmer aus rund 150 Vereinen wäre so nicht möglich. „Deshalb bekommen die Vereine die Bescheide für die Ehrenamtsförderung in diesem Jahr alle per Post“, erklärt Lukas Lange, verantwortlich für die Ehrenamts-, Kultur- und Sportförderung im Büro des Landrates des Saale-Orla-Kreises.

Über 46 000 Euro an 150 Vereine ausgereicht

Insgesamt werden in diesem Jahr mehr als 46.000 Euro an 150 Vereine aus dem Saale-Orla-Kreis über die Ehrenamtsförderung ausgereicht. Die Gelder stellen die Thüringer Ehrenamtsstiftung und die Kreissparkasse Saale-Orla bereit. „Für die Kreissparkasse ist das in diesem Jahr die größte Spende“, stellt Vorstandsvorsitzender Dirk Heinrich mit Blick auf das besondere Jahr fest. Bis zum 30. Juni konnten Anträge für Projekt- oder Personenförderungen gestellt werden. Mehr als 200 Anträge gingen von 150 Vereinen ein. Eine mehrfache Förderung je Verein ist für unterschiedliche Projekte möglich. Die Vielfalt der geförderten ehrenamtlichen Aktivitäten reicht dabei von Sport über Feuerwehr, Gesundheit/Soziales, Kinder/Jugend, Kultur und Tourismus bis zu kirchlichen Engagements.

Mehrere Vereine nutzten die ungewöhnlichen Umstände dieses Sommers beispielsweise dazu, die Vereinsdomizile zu renovieren oder zu verschönern. Zahlreiche Bescheide der Ehrenamtsförderung haben mit Maßnahmen an Vereinsobjekten zu tun, die oftmals in Eigenleistungen der Mitglieder erbracht wurden, informiert Lukas Lange aus dem Büro des Landrates.

Die Bescheide, die in den kommenden Tagen bei den Vereinen ankommen, weisen Beträge von mindestens 100 bis zu mehreren Hundert Euro aus. Außerdem enthalten die Briefe Informationen zur Ehrenamtsförderung und die Formulare zur Abrechnung, heißt es weiter.

Ehrenamtler machen die Heimat liebenswert

„Denn es ist uns außerordentlich wichtig, den Ehrenamtlichen in feierlichem Rahmen danke zu sagen. Ohne das vielseitige, aufopferungsvolle und leidenschaftliche Ehrenamt in so vielen Bereichen wäre unsere Region nicht das, was sie ist: eine Heimat, in der man gern lebt, sich engagiert, gebraucht wird und sich selbstverständlich in die Gemeinschaft einbringt“, wird Landrat Thomas Fügmann in der Mitteilung zitiert.