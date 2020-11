Der Apotheker und Unternehmer Ralf Klitzpera (links) wurde mit dem Ehrenpreis 2020 der Volkssolidarität Pößneck ausgezeichnet. Der Preis wurde ihm vom Volkssolidaritäts-Vorstandsvorsitzenden Christian Herrgott überreicht. Corona-Schutz wurde in der sondergenehmigten Versammlung großgeschrieben.

Der Apotheker und Unternehmer Ralf Klitzpera wurde mit dem Ehrenpreis 2020 der Volkssolidarität Pößneck ausgezeichnet. Urkunde, Kristallglas-Erinnerungsstück und Blumen wurden dem 45-jährigen Einheimischen am Donnerstag feierlich in der Delegiertenkonferenz des Verbandes in der Pößnecker Shedhalle vom Volkssolidaritäts-Vorstandsvorsitzenden Christian Herrgott überreicht.