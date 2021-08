Ein Assistenzhund für Merle aus Neustadt/Orla

Neustadt. Golden Retriever Elfie soll der Achtjährigen mit einem unbekannten Gendefekt aus Neustadt Sicherheit geben. Um die Ausbildung der Hündin finanzieren zu können, bittet die Familie um Spenden.

Auf den ersten Blick sieht man der achtjährigen Merle aus Neustadt nicht an, dass sie in ihren jungen Jahren bereits eine schwere Last zu tragen hat. Denn durch einen unbekannten Gendefekt ist es ihr nicht möglich, so unbeschwert zu leben, wie andere Kinder in ihrem Alter.

„Merle war von Geburt an auffällig“, erzählt ihre Mama Denise Knobloch. Geäußert habe sich das etwa darin, dass sie als Baby überdurchschnittlich viel geschlafen habe. Zwischen 15 und 22 Stunden am Stück, zum Füttern musste sie geweckt werden. Da sie im Alter von dreieinhalb Jahren in ihrer Sprachentwicklung zurücklag, suchte die Familie mit Merle einen Hals-Nasen-Ohrenarzt auf, der Flüssigkeit hinter dem Ohr feststellte.

Ärzte stellen frühkindlichenHirnschaden fest

Eine Operation und eine logopädische Behandlung folgten. „Wir haben erst gedacht, dass jetzt alles ok ist. Dann hat mich allerdings die Logopädin angesprochen, dass bei Merle keine Fortschritte erkennbar sind, dass sie das Erlernte immer wieder vergisst“, erinnert sich Denise Knobloch. Im Januar 2018 wurde deshalb ein MRT durchgeführt, bei dem die Ärzte einen frühkindlichen Hirnschaden im Gedächtniszentrum feststellten. Kurze Zeit später begannen bei Merle dann schwere Epilepsieanfälle. „Sie hat eine besonders aggressive Form der Epilepsie. Ihre Anfälle dauern trotz eines Notfallmedikaments zwischen 13 und 15 Minuten, wodurch weitere Hirnschäden entstehen, die Auswirkungen auf das Kurzzeitgedächtnis haben“, sagt Denise Knobloch. Zusätzlich leidet Merle an einer Autismusspektrumsstörung.

Die Erkrankungen wirken sich sehr auf Merles Alltag aus. So stehen regelmäßig zahlreiche Arztbesuche an, die Achtjährige muss außerdem täglich mehrere starke Medikamente einnehmen. Die Leiden machen sich aber vor allem im Wesen des Mädchens bemerkbar. „Merle ist häufig relativ aufgedreht, schreit viel. Oft verfällt sie in sehr kindliches Verhalten zurück. Sie muss zwanghaft immer wieder dieselben Handlungen durchführen. Sie braucht außerdem immer Rückversicherung“, erzählt Denise Knobloch. Häufig zieht sich die Achtjährige in ihre eigene, kleine Welt zurück. Denise Knobloch wünscht sich deshalb für ihre Tochter einen Assistenzhund, der sie in ihrem Alltag unterstützt.

Hündin Elfie wird speziell auf die Bedürfnisse von Merle trainiert

„Ich habe einen Fernsehbeitrag über einen Jungen gesehen, der wegen einer Depression vom Verein Rehahunde einen Hund zur Seite gestellt bekommen hat und dadurch wieder gesund werden konnte. Man hört oft, dass Tiere einen positiven Einfluss auf Menschen mit bestimmten Erkrankungen haben. Deshalb dachte ich, dass das auch eine Möglichkeit für Merle wäre“, so Denise Knobloch. Sie nahm daraufhin Kontakt zu dem Verein auf, der die Assistenzhunde ausbildet.

Es folgte ein Besuch in Rostock, wo dieser ansässig ist. Vor Ort wurde nach einem passenden Vierbeiner für Merle gesucht. Schließlich fiel die Wahl auf die zwölf Monate alte Elfie, eine Golden Retriever Hündin. Elfi wird derzeit speziell auf die Bedürfnisse von Merle trainiert, um der Achtjährigen künftig eine Stütze zu sein und ihr somit ein Stück Selbstständigkeit zu geben. Durch die Hilfe der Hündin wird sich Merle im Alltag freier bewegen können. Denn durch ihre Ausbildung wird Elfie beispielsweise verhindern, dass Merle unkontrolliert auf die Straße läuft oder mit ihrem Körper für Abstand zu anderen Menschen sorgen.

An besonders schweren Tagen wird der Golden Retriever ihr Gegenstände und Dinge bringen, die sie nicht alleine holen kann. „Ich erhoffe mir durch den Hund, dass Merle das Selbstbewusstsein bekommt, Aufgaben selbstständig zu erledigen. Ihr im Alltag hilft und die Sicherheit gibt, die sie braucht“, sagt Denise Knobloch. Die intensive Ausbildung eines Assistenzhundes ist sehr teuer. Jene von Elfie kostet 28.100 Euro. Eine Summe, die Merles Eltern nicht alleine aufbringen können. Da die Finanzierung eines Assistenzhundes nicht durch die Krankenkassen übernommen wird, ist die Familie auf Spenden angewiesen. „Wir haben bereits einen Eigenanteil von 3000 Euro aufgebracht, den Rest müssen wir anderweitig zusammenbekommen“, sagt Denise Knobloch. Daher hoffen Merle und ihre Eltern nun auf hilfsbereite Menschen, die bereit sind, sie zu unterstützen.

Wer helfen möchte, hat die Möglichkeit, Geld auf ein Spendenkonto zu überweisen oder in eine der aufgestellten Spendendosen zu werfen. Diese sind in Neustadt im Haarstudio Franz und im Café Refektorium sowie in Pößneck im Kosmetik- und Nagelstudio Sweet Paradise und im Autohaus Garant zu finden.

Spendenkonto Rehahunde Deutschland e.V.: IBAN: DE85 1309 0000 0152 5341 18, BIC: GENODEF /HR/