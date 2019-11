Ein besonderer Blick auf Neustädter Maler

Das Handwerk spielt seit jeher eine große Rolle in Neustadt an der Orla. Durch Gerber und Tuchmacher gelangte die Orlastadt bereits im Mittelalter zu wirtschaftlicher Blüte. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert etablierte sich zudem das Malerhandwerk, als sich zahlreiche Malermeister mit ihren Werkstätten niederließen. Einige von ihnen betätigten sich nicht nur als reine Stubenmaler oder Anstreicher, sondern wurden auch als Kunstmaler aktiv. Diese Beschäftigung wurde nicht nur als reines Hobby betrieben, sondern stellte auch einen Nebenerwerb dar. Andere nutzten ihr künstlerisches Talent im Beruf und begannen in einer der Karussellfabriken Neustadts als Karussellmaler zu arbeiten. Acht dieser Neustädter „Handwerkermaler“ werden nun in der Ausstellung „Neustädter Maler zwischen Handwerk und Kunst“ in den Blickpunkt gerückt, die ab Donnerstag, 21. November im Museum für Stadtgeschichte zu sehen ist.

Kurator der Schau, die ein Projekt der Stadt Neustadt und des Fördervereins für Stadtgeschichte ist, ist Klaus Broders. Er ist nicht nur selbst gelernter Maler, sondern stammt auch aus einem dieser ortsansässigen Malerbetriebe. Gegründet wurde dieser 1902 von seinem Urgroßvater Eduard Broders, der ebenso wie sein Großvater Alfred Broders in der Ausstellung vertreten ist. Bereits im Jahr 2007 gab es eine erste, kleinere Schau, in der Klaus Broders aus dem privaten Familienfundus unter anderem Bilder und altes Werkzeug gezeigt hat. Da diese gut ankam, entschloss man sich, ein weiteres Projekt auf die Beine zu stellen. „Die jetzige Ausstellung ist professioneller und umfangreicher“, erklärt Klaus Borders. So laufen die Vorbereitungen für diese bereits seit drei Jahren. „Wir haben eine Vorrecherche gemacht, ein Konzept erstellt, Leihgeber für Bilder gesucht“, nennt Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe nur einige Schritte. Die Hauptarbeit laufe schließlich seit gut einem Jahr. So musste Klaus Broders die gesammelten Bilder zum Teil restaurieren. Zudem wurde ein umfangreicher Katalog zur Ausstellung angefertigt, der durch Klaus Broders, Ronny Schwalbe sowie Werner Greiling, Vorsitzender des Fördervereins für Stadtgeschichte, herausgegeben wird. „Mir ist keine Stadt bekannt, die sich dem Thema der Malerei in ihrer Doppelfunktion gewidmet hat“, sagt Ronny Schwalbe stolz und verweist gleichzeitig auf die vielen ehrenamtlichen Helfer, die dieses Projekt durch ihre Unterstützung möglich gemacht haben.

Der große Aufwand im Vorfeld der Ausstellung hat sich gelohnt. So können Besucher in fünf Räumen des Museums für Stadtgeschichte in die Welt von acht Neustädter „Handwerkermaler“ eintauchen. Präsentiert werden neben den Werken der Broders, auch jene der Maler Alfred und Karl Patzer, Albert Kielblock, Alex Prehl, Leonhard Telz und Otto Naumann. Darüber hinaus gewährt die Schau Einblicke in den Alltag und die Lebenswelt der Neustädter Dekorationsmaler und zeigt anhand der recherchierten Biografien auch die Menschen, die hinter den Arbeiten stecken. Ebenso sind in der Ausstellung alte Werkzeuge, Geräte und Materialien, historische Malerzeitungen, alte Werbeprospekte, historische Tapeten und Kataloge sowie alte Technologien der Holzimitation, des Marmorierens, des Schablonierens und des Arbeitens mit Musterwalzen zu sehen, auch ein Blick in die Szenerie einer Malerwerkstatt wird geboten.

„Zu der Ausstellung gibt es außerdem ein umfassenden Begleitprogramm“, macht Ronny Schwalbe aufmerksam. So biete Klaus Broders einmal im Monat eine Kuratorenführung an, die erste findet am Sonntag, 1. Dezember, um 14.30 Uhr, statt. Darüber hinaus gibt es Vorträge, die sich den Themen „Historische Papiertapeten, „Neustädter Karussellmalerei“ und „Neustädter Maler zwischen Handwerk und Kunst – ein Blick von außen“ widmen.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 21. November, um 18 Uhr im Neustädter Rathaussaal eröffnet – musikalisch begleitet durch die Gruppe Eulenspiegel.