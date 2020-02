Neustadt. Am 12. März werden mit einem Festakt im Begegnungszentrum am Rittergut in Knau die neuen Ortsteile begrüßt

Ein buntes Bild von Neustadt und seinen Ortsteilen

Um die Ortsteile Dreba, Knau und Linda hat sich Neustadt zum Jahresbeginn erweitert. Das soll nun gefeiert und die neuen Ortsteile in der Stadt willkommen geheißen werden. Die Stadt veranstaltet aus diesem Grund am 12. März um 19 Uhr im Begegnungszentrum am Rittergut in Knau einen Festakt, zu dem alle Bürger aus Neustadt und seinen Ortsteilen eingeladen sind. „Es soll ein gemütliches Beisammensein werden, bei dem sich die Menschen begegnen“, sagt Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe.

Geplant sei darüber hinaus ein etwa einstündiges Kulturprogramm, das von Einwohnern fast aller Neustädter Ortsteile gestaltet wird. „Es soll an diesem Abend ein buntes Bild unserer Orte geben, in denen Bürgersinn, Kreativität und Engagement an der Tagesordnung sind“, erklärt Ronny Schwalbe und gibt einige Beispiele, was beziehungsweise wer bei der Feierstunde zu erleben sein wird.

Kulturprogrammsoll Vielfalt zeigen

So werden der Volkschor aus Dreba, eine Tanzgruppe aus Knau sowie die Musiker Edi und Alfred aus Linda mit Auftritten vertreten sein. Die Tanzgruppe Inflagranti der Karnevalgesellschaft Duhlendorf sowie der Alte Rat des Brunnenvereins aus Neustadt sind dabei. Aus Neunhofen beteiligen sich eine Tanzgruppe des Neunhofener Carnevalsvereins, der Heimatverein sowie das Musikerehepaar Die grauen Rebellen. Zu hören sein wird so unter anderem an dem Abend die Neunhofener Hymne. Die Moderwitzer werden ihren Ortsteil in einer Präsentation vorstellen, außerdem wird Birgit Braun ein Mundart-Gedicht vortragen. Einen Einblick in das Ortsleben von Lichtenau wird der Heimatverein geben. „In unserer Stadt gibt es eine große Vielfalt. Die Ortsteile haben alle ihre eigene kulturelle Identität. Das soll an diesem Abend deutlich werden und auch in Zukunft weiterhin erhalten bleiben“, unterstreicht der Kulturamtsleiter.