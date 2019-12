Ein Christbaum-Abenteuer in Wittchenstein

Viele Kunden des Tannenhofs Passen, die in der Vorweihnachtszeit in den kleinen Ort Wittchenstein im Norden von Triptis kommen, sind nicht nur auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum für das heimische Wohnzimmer. „Es geht auch um das Abenteuer“, sagt Sabine Meier.

Sie ist am Samstag mit ihrer Familie aus Gera zur Weihnachtsbaum-Plantage gekommen und zu diesem Zeitpunkt ist die Entscheidung bereits gefallen. Konrad Nickschick und Sohn Karl rücken soeben mit der Bügelsäge dem Stamm einer sattgrünen Nordmanntanne zu Leibe. Tochter Hannah schaut zu. „Wir sind das erste Mal hier“, erläutert Sabine Meier unterdessen. Es habe nicht lange gedauert, bis sie sich für einen bestimmten Baum entschieden hatten. Der Familienausflug in das beinahe versteckt gelegene Dörfchen hat neben dem selbst geschlagenen Christbaum noch mehr zu bieten. Viel Natur, Tiere, weihnachtliches Ambiente und entspannte Stimmung prägen den Vormittag bei bestem Wetter.

Tiere, Technik und frische Luft

Ein Wittchensteiner Wollschwein. Foto: Martin Schöne

Im Empfangsbereich der Plantage brennt ein Feuer, zur Stärkung gibt es Speis und Trank, Sitzgelegenheiten laden zu einem Päuschen ein. In reger Folge erreichen Autos den Parkplatz. Manche haben vorsorglich einen Anhänger für den Transport dabei. Vor Ort erhalten die Gäste – oft sind es Familien mit Kindern – eine Säge und falls nötig, einen Fingerzeig, wo der gewünschte Baum zu finden sein könnte. Ringsherum stehen Traktoren, Lader und weitere Baumschulentechnik. In Gattern genießen zwei Wollschweine die Sonnenstrahlen eines Dezembertages und beschnüffeln interessiert Besucher.

Von hier aus verteilen sich die Kunden in alle Richtungen. Sie schreiten die in Reihe stehenden Pflanzen unterschiedlicher Wuchshöhen ab und werden meist rasch fündig. Ein anschließender Spaziergang ins Dorf erlaubt noch weitere Entdeckungen. Hier hockt eine Nilgans auf einem Pfahl an einem Teich, da grasen Schafe auf einer Koppel, im Ort beobachtet ein Kätzchen durch einen Holzzaun hindurch Gäste. Im Dorfkern steht der Tannenhof Passen, dessen Weihnachtsmarkt neben bereits geschlagenen Bäumen auch mit verschiedenen Köstlichkeiten aufwartet. Honig, Wildspezialitäten, Gebratenes oder geräucherter Fisch locken interessierte Käufer.

Auch große Bäume werden eingenetzt

Gemeinsam sind wir stark: Weihnachtsbaumverkäufer und Kunden netzen einen Baum ein. Foto: Martin Schöne

Einiges an Körperkraft ist hier erforderlich, wenn Tannenbaumverkäufer wie Kathrin Beck eine besonders voluminöse Tanne einnetzen müssen. Der Stamm wird in den Trichter des Verpackungsgeräts geschoben. Mancher Kunde packt mit an, schiebt von der einen Seite, während die Verkäufer von der anderen Seite ziehen. Kathrin Beck stemmt ihr Bein gegen den Geräteständer, um ausreichend Zugkraft zu entwickeln und gemeinsam gelingt es, auch diesen Baum einzuschnüren wie einen italienischen Schinken.

„Wir haben hier viel zu tun“, sagt sie im Anschluss. Die Kunden kämen von überall her, selbst aus Berlin. Sie fügt an, der Hof suche immer Saisonpersonal im Weihnachtsbaumverkauf. Wer für das nächste Jahr Interesse hätte, könne sich gern dort melden. Zufrieden verlassen die Kunden den Hof und machen sich nach dem Verladen auf den Weg in die heimische Stube – mit einem besonderen, regional produzierten Weihnachtsbaum im Gepäck. Ob selbst geschlagen oder nicht, ist da beinahe Nebensache.