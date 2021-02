Ein echter Gewinn

Das Orlatal hat eine neue Hebammenpraxis! Bei mir ist es noch gar nicht lang her, dass ich auf der Suche gewesen bin. Als ich mit meinem Sohn schwanger war, damals haben wir noch in Schleiz gewohnt, war das nicht so schwierig. Das Oberland war zu diesem Zeitpunkt, auch dank der Hebammengemeinschaft des mittlerweile geschlossenen Kreißsaals des Krankenhauses, gut versorgt. Bei meiner Tochter, die 2019 und nach unserem Umzug nach Pößneck geboren wurde, war die Auswahl schon begrenzter – ich hatte Glück, mich rechtzeitig gemeldet zu haben. Der Gewinn, den die neue Praxis mit sich bringt, bezieht sich nicht nur auf die Wochenbettbetreuung. Ein weiteres Angebot für Kurse tut der Region ebenfalls gut. Vor allem aber muss man dankbar sein für jede Hebamme, die überhaupt noch den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, denn nur selten setzt die Politik richtige Zeichen, um ihnen und der enormen Verantwortung, die sie tragen, genügend Anerkennung zu geben.