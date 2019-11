Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein eisigartiger Nachmittag für die ganze Familie

Etwas Großes entsteht derzeit im Freizeitzentrum in Pößneck. Denn passend zu den immer frischer werdenden Tagen ist ein „eisigartiges Märchen“ in Vorbereitung, an dem gut 90 Akteure beteiligt sein werden. Frostig wird es – anders als der Name des Stückes vielleicht vermuten lässt – allerdings nicht bei der Aufführung am 14. Dezember um 14.30 Uhr im Pößnecker Schützenhaus sein. Ganz im Gegenteil – angekündigt ist ein bunter und unterhaltsamer Nachmittag für die ganze Familie.

Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Schützenhaus sowie den Tanz- und Theatergruppen des Freizeitzentrums gestaltet. „Ich wollte gerne einen Bastelnachmittag im Schützenhaus veranstalten, weil ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, einmal im Jahr ins Schützenhaus zu kommen. Ich habe einen Partner für die Durchführung gesucht. Da das Freizeitzentrum regelmäßig Bastel-Angebote anbietet, habe ich angefragt, ob wir etwas zusammen machen wollen“, berichtet Samuel Kaufmann, Veranstaltungstechniker im Schützenhaus, von den Anfängen. Die Idee stieß bei der Leiterin des Freizeitzentrum, Juliane Riemann, nicht nur auf offene Ohren, sondern gab ihr gleich noch den Anstoß, weiter und vor allem größer zu denken. Denn sie sah in der Kooperation eine passende Gelegenheit, die vielen verschiedenen Akteure, die in der Einrichtung in der Franz-Schubert-Straße in Pößneck aktiv sind, zusammenzubringen. Da die Bühne im eigenen Haus für ein solches Vorhaben zu klein ist, schlug sie vor, eine Tanztheater-Darbietung auf die Bretter des Schützenhauses zu bringen.

Vorbereitungen laufen seit Mitte des Jahres

Seit dem Sommer wird dieser Gedanke nun fleißig in die Tat umgesetzt. Jutta Fischer und Maria Janke haben das Stück geschrieben, parallel dazu haben Monique Termer und Andrea Sykora die Tanzchoreographien entwickelt. Eine unterhaltsame Eigeninterpretation des Disney-Films Frozen wartet auf das Publikum. „Es wird um Liebe, Winter und den Wunsch nach Sonne gehen. Mehr wird noch nicht verraten. Das Publikum soll sich überraschen lassen“, macht Juliane Riemann neugierig. Neben schauspielerischen Einlagen und Tanzdarbietungen gibt es außerdem eine bewegliche Schwarzlichtkulisse, die von einem Teil der Darsteller gestaltet wird. Darüber hinaus konnten Pößnecks Bürgermeister Michael Modde (parteilos) und Ingo Kruwinnus, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH, als Erzähler gewonnen werden. Das Stück, das zwischen 60 und 90 Minuten dauern wird, ist außerdem interaktiv angelegt, das ganze Publikum, aber vor allem die Kinder sollen einbezogen werden. „Es wird auf jeden Fall schnell, bunt und laut. Und viel Glitzer wird es geben“, kündigt Juliane Riemann an. Die Proben für den Auftritt am 14. Dezember laufen derzeit auf Hochtouren, die Spannung der Beteiligten, die im Alter von 6 bis 66 Jahren sind, steigt von Woche zu Woche. „Wir freuen uns auf den großen Tag. Man merkt wie alle immer aufgeregter werden. Die große Bühne im Schützenhaus hinterlässt doch noch mal ein ganz anderes Gefühl“, weiß Juliane Riemann.

Beim Bastel nach der Tanztheater-Darbietung können Besucher selbst kreativ werden und beispielsweise wie hier einen Eispalast gestalten. Foto: Juliane Riemann

Im Anschluss an das Tanztheater-Aufführung können die Besucher selbst kreativ werden. Sie sind eingeladen, ihre gewonnen Eindrücke beim Basteln Gestalt zu verleihen, etwa passend zum Thema einen eigenen Eispalast zu kreieren. Außerdem wird es Kaffee und Kuchen geben, der von großzügigen Helfern selbst gebacken wird.

Weitere Unterstützung gab es außerdem bereits im Vorfeld der Aufführung von der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla eG, die 500 Euro an das Freizeitzentrum für Requisiten gespendet hat. Das Geld kommt von den Auszubildenden der Bank, die Muffins gebacken und zum Stadtfest in Pößneck verkauft haben. Der erzielte Betrag wurde dann durch die Bank aufgerundet. „Wir sind sehr beeindruckt vom Engagement und der Begeisterung der Organisatoren, der Trainerin, den Kindern und allen anderen Helfern, ohne die so ein Projekt überhaupt nicht möglich wäre. Da ist das Geld unserer Azubis doch wirklich gut angelegt“, findet Christina Schwenck von der Volksbank. 200 Euro steuerte außerdem die Pößnecker Firma Grimm Raumausstattung GmbH für Requisiten bei, ebenso spendete der Lions Club Pößneck 500 Euro für Bastelmaterialien.

Die Veranstaltung am 14. Dezember im Schützenhaus ist kostenfrei, Spenden sind allerdings möglich