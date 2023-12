Ein Geschenk für eine Stadt im Saale-Orla-Kreis: Außenkrippe lädt im Park am Einkaufsmarkt zum Innehalten ein

Michael Schilg gehört zu den Männern, die im Park am Marktzentrum in Ranis die Außenkrippe aufgestellt haben, die bis Dreikönig zum Besuch und Innehalten einlädt.

Ranis Heiko Minner hat mit der Kettensäge eine Skulptur geschnitzt, die die Weihnachtserzählung künstlerisch auf das Wesentliche konzentriert

Zu Corona-Zeiten waren die katholischen Christen in Ranis – wie die unzähligen anderen Angehörigen religiöser Gemeinschaften – gezwungen, ihre Rituale an die damaligen Regelungen anzupassen. So wurde im kleinen Park am Marktzentrum, nur wenige Schritte vom katholischen Gotteshaus entfernt, erstmals 2021 eine Außenkrippe als weihnachtlicher Bezugsort ohne Maske und Abstandsregelungen aufgestellt, damals noch eingebettet in einen ökumenischen Krippenweg. Im vergangenen Jahr wurde die Aktion wiederholt. Und in diesem Jahr wird die Weihnachtsbotschaft in neuer Qualität unterm freien Himmel verkündet.

Die katholische Gemeinschaft hat nämlich beim Raniser Holzkünstler Heiko Minner eine Skulptur mit dem Leitmotiv „Jesu Geburt“ in Auftrag gegeben, die nun seit Dienstagabend unter einem kleinen Zeltdach und zwischen Strohballen von der biblischen Geschichte erzählt. Was von weitem wie ein schlichter Baumstamm aussieht, ist bei näherer Betrachtung die biblische Krippe mit dem Sohn Gottes. Die Weihnachtserzählung ist künstlerisch auf das Wesentliche konzentriert, auf die Friedensbotschaft. Kein Schnörkel lenkt vom Innenhalten ab, wozu die Außenkrippe über Weihnachten und bis Dreikönig einlädt. Die Figur wurde mit der Kettensäge aus dem massiven Stück Holz herausgeschnitzt.

Jetzt ist man gespannt, wie das Angebot ankommen wird

„Wir haben Heiko Minner mit unserem Gedanken angesprochen und er hat sich sofort bereit erklärt, eine Krippe zu schnitzen“, sagt Michael Möse vom Vorstand der katholischen Gemeinschaft in Ranis. „Er hat die Skulptur nicht nur für uns, sondern für Ranis, für seinen Heimatort geschaffen.“ Dem Kettensägenkünstler gebühre Dank und Anerkennung auch für den Fakt, dass er das Werk ohne Anspruch auf ein Honorar geschaffen habe.

Ein Baumstamm quasi biblischen Alters erzählt jetzt in Ranis die biblische Geschichte von Jesu Geburt. Foto: Marius Koity / OTZ

„Wir sind gespannt, wie es angenommen wird“, sagt Michael Schilg, einer der Männer, die die massive Skulptur in den Park am Marktzentrum gebracht haben. Bestimmte Erwartungen haben die katholischen Christen nicht, es können auch nicht irgendwie Besucher gezählt werden. Die Meinung der Burgstädter werde sich aber schon herumsprechen.

Krippenspiel an Heiligabend um 14.30 Uhr

Es sei eine Einladung zur Besinnung auf die Werte der Weihnachtsbotschaft, so die katholischen Christen. Sie schließen nicht aus, dass die neue Skulptur in den nächsten Jahren um weitere Elemente ergänzt wird.

Einen mehr oder weniger großen Auflauf rund um das schlafende Jesuskind wird es wohl an Heiligabend in den späten Nachmittagstunden geben. Nach dem 14.30 Uhr beginnenden Krippenspiel in der katholischen Kirche wollen die teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit den Gästen der Vorstellung gemeinsam in den Park laufen, kurz innehalten und sich gemeinsam darüber freuen, dass in Ranis Weihnachten in Frieden gefeiert werden kann.