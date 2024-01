Ein lauter Knall durchzieht ganz Schleiz

Schleiz In der Nacht vor Silvester sorgte ein erheblicher Schlag für Aufregung und Zerstörung. Was dahinter steckt.

In der Nacht zum 31. Dezember war es ein lauter Knall, der in einem weiten Bereich in Schleiz zu hören war. Dabei wurden an der Star-Tankstelle ein Betonpapierkorb zerstört und am Fahrerdenkmal der Wisent von seinem Sockel gerissen. Die Stadt Schleiz erstattete Anzeige und bittet die Bevölkerung um Meldungen, falls etwas zum Tathergang beobachtet wurde. Hinweise nehmen die Stadtverwaltung sowie die Polizei entgegen.