Ein Loch im Neustädter Karnevalsherz

Familie Jahn ist durch und durch mit dem Narrenfieber infiziert und daher wie viele andere Karnevalisten traurig, dass in diesem Jahr in Neustadt kein Fasching gefeiert werden kann. Im vergangenen herrschte noch gute Laune.

Neustadt. Für die Narren in der Orlastadt sind es wegen des Ausfalls der Veranstaltungen deprimierende statt fröhliche Tage.

Für die Karnevalisten sind es schwere Tage. Am Donnerstag begannen mit der Weiberfastnacht die tollen Tage. In der Karnevalshochburg Neustadt herrscht ab diesem Zeitpunkt normalerweise Jubel, Trubel, Heiterkeit. Doch in diesem Jahr muss das ausgelassene Feiern ausfallen. Veranstaltungen wie die Gala-Abende und der große Karnevalsumzug sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.