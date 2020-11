Ein Mitbringsel aus dem Schwarzwald

Am Dienstag wurde nun auch in Pößneck der Weihnachtsbaum auf dem Markt aufgestellt. Ein Kran und die Drehleiter der Feuerwehr waren im Einsatz.

Am Dienstag ist Wandertag bei den Schlauen Füchsen aus dem Pößnecker Kindergarten Regenbogenland. Und gerade, als sich die Vorschulgruppe auf den Weg machen will, fahren Feuerwehr, Kran und Laster vorbei – auf dem Laster entdecken die Kinder einen riesigen Nadelbaum: den Weihnachtsbaum für den Marktplatz. Und schon ist klar, was das erste Ziel an diesem Tag sein würde.