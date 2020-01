Ein ruhiger Höhepunkt zum Jahresabschluss in Pößneck

Bratwurst, ausreichend Glühwein, frische Luft und ein paar fröhliche Erinnerungsfotos. Mehr brauchte es am Silvesternachmittag in Pößneck auch zum Jahresabschluss 2019 nicht, um erneut viele Pößnecker und einige Besucher zu verleiten, den Ratsberg im Stadtwald anzusteuern. Ab Mittag versammelten sich dort über die folgenden Stunden rund 100 Teilnehmer des Ratsbergtreffens, das schon viele Jahre eine feste Tradition in der Stadt ist.

Immer mehr Menschen erreichten mit der Zeit die Waldwegkreuzung mit der kleinen Holzhütte und dem daneben brennenden Feuer. Der darauf installierte Glühweintopf musste kontinuierlich nachgefüllt werden, denn bei guten Gesprächen, Wiedersehensfreuden und dem Schwelgen in Erinnerungen an vergangene Treffen half das Getränk dabei, sich aufzuwärmen. Das Wetter meinte es allerdings ausgesprochen gut mit den Anwesenden und nach dem kurzen Marsch den Hügel hinauf war der Körper sowieso auf Betriebstemperatur.

Viele Freunde der Tradition

Achim Hüller (Zweiter von Links) versorgte die Teilnehmer mit heißem Glühwein. Foto: Martin Schöne

Organisator Achim Hüller erläuterte, das zwischen fünf und acht Menschen an der Vorbereitung des Treffens mitgewirkt hätten. Federführend ist hier kein Verein sondern ein loser Zusammenschluss von Freunden der Tradition. Man kennt sich, schätzt sich und weiß um die Vorzüge eines solchen Kurzausflugs, um gerade an Silvester dem Lärm und der Enge der Stadt noch einmal für einen Moment zu entfliehen. Ringsum zeugen die Gespräche von Heiterkeit: „Erinnerst du dich an den?“, erkundigte sich einer nach einem alten Bekannten. „Unsere Reise in diesem Jahr war herrlich“, vermittelte eine andere Urlaubsimpressionen. Den Versammelten geht es um die Gemeinschaft, aber vor allem auch um den ruhigen Jahresausklang im Kontrast zu den sonst so lautstarken Silvesterfeierlichkeiten.

Unterdessen war Achim Hüller beinahe ununterbrochen am Ausschenken und erhielt zum Dank auch einmal einen Wangenkuss einer gut gelaunten Frau. Dass er das augenzwinkernd mit dem Satz „Jetzt wo die Kamera auf uns gerichtet ist, kannst du mir ruhig auch mal ein Kuss geben“ selbst angeregt hat, zeigt, dass Hüller an diesem Tag wirklich alles im Griff hatte. Daraufhin mussten alle Umstehenden schmunzeln.

Diskutiert wird auch über die Frage, wie lange es diese Treffen schon gibt. „Seit der Wende ist es das 30. Mal“, hielt eine Frau fest. Doch auch lange zuvor hatten zu Silvester Gruppen Wanderungen in den Wald nördlich von Pößneck unternommen. Ziel war da zum Beispiel der Contasbrunnen. „50 Jahre sind es bestimmt schon“, ist aus der Runde zu hören.

Ein vierbeiniger Gast beim Ratsbergtreffen 2019. Foto: Martin Schöne

Hüller wünschte sich für die nächste Auflage im nun beginnenden Jahr, dass die Teilnehmer versuchten, tatsächlich gleich zu Beginn um 13 Uhr vor Ort einzutreffen. Denn die Veranstaltung ziehe sich stets über ein paar Stunden und da alle am Abend noch etwas vor hätten, sei es doch besser, pünktlich anzufangen. „Bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr geht es eigentlich immer“, sagt er.

Meist sind auch Gäste aus der weiteren Umgebung beim Ratsbergtreffen anwesend. So auch in diesem Jahr. Den Nachmittag im Wald zu genießen, schien zum Beispiel auch ein aus Bad Blankenberg zugereister Rauhaar-Dackel. Ina Wagner aus Pößneck führte ihn an der Leine, unterstrich aber, dass es sich um einen Gasthund handelt, den sie über den Jahreswechsel in ihrer kleinen Hundepension in der Neustädter Straße umsorgt. Der Rüde sei ein liebes Tier. „Wir haben die Enkel zu Gast und er ist sehr freundlich. Und als echter Jagdhund ist er schussfest und hat dadurch auch kein Problem mit der Knallerei an Silvester“, sagte sie.

Manche der Teilnehmer hatten an diesem Tag noch nicht genug vom Wald und wollten am Abend noch zu einer Nachtwanderung von Freienorla nach Pößneck aufbrechen. „Irgendwann erreicht man auf der Strecke einen Bereich, wo kaum noch etwas vom Geknalle in den Orten zu hören ist“, wusste einer zu berichten.