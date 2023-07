Ein Rundwanderweg für die Burgstadt Ranis

Ranis. Ranis konnte für die Gestaltung des Wanderweges eine Leader-Förderung an Land ziehen. Im Herbst soll Eröffnung sein.

Für die lange gehegte Idee, einen Ranis-Rundwanderweg zu gestalten, konnte jüngst eine Förderung durchs europäische Leader-Programm an Land gezogen werden. Das war in der Ausschusssitzung der Burgstadt am Donnerstagabend zu hören. Kosten in Höhe von knapp 20.000 Euro werden zu 80 Prozent übernommen.

Der Wanderweg soll vom Pinsenberg (Gemarkung Krölpa) über den Langen Berg und die Holzwiese führen. Auch das Wisent-Gehege gehöre mit zu den Sehenswürdigkeiten entlang des Wegs. Dort soll unter anderem eine Sitzgelegenheit erweitert werden. Andernorts sind Spielgeräte und -aktivitäten angedacht, wie ein Barfußpfad. Rehraufen, Tische und Tafeln sowie sogenannte Wellenbänke, die zum Chillen animieren sollen, sind geplant.

Stadtratsmitglieder, sagte Ausschussvorsitzender Frank Sieber, seien kürzlich den Weg abgelaufen und hätten unterschiedliche Streckenlängen festgestellt. Die große Runde beträgt etwa zwölf Kilometer, weitere fünf bis sechs Kilometer.

Jedenfalls werde man in Kürze die zahlreichen neuaufzustellenden Objekte bestellen. Denn laut Förderrichtlinien muss man bis zum 31. Oktober fertig sein. Eine Eröffnungsfeier peilt Sieber für November an.