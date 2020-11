Ein schmuckes Zuhause für kleine Tiere in Neustadt

Für viele Insekten wird es immer schwieriger, einen geeigneten Platz zum Nisten zu finden. Ein Grund dafür ist, dass Gärten und Grundstücke ordentlich aufgeräumt werden. So bleiben Gartenabfälle, Laubreste oder Strauchschnitt nicht liegen, sondern werden entsorgt. Damit gehen auch Lebensräume für Insekten verloren. Einen Ausgleich kann da ein Insektenhotel schaffen, das eine Möglichkeit zum Nisten und Überwintern gibt. Die Verbundenheit zur Natur und Insekten ein Zuhause bieten zu wollen waren auch die Gründe für Peter Dunkel aus Neustadt, im heimischen Garten tätig zu werden. Ein stattliches Insektenhotel ist mittlerweile auf seinem Grundstück in Börthen zu finden.

Im Internet zum Bau informiert

Die Idee zum Bau sei schon vor einiger Zeit entstanden, erzählt Peter Dunkel. Damals standen noch zwei Bäume im Garten, die allerdings etwas kränklich gewesen seien. Deshalb habe man sie gefällt. Zwei Stümpfe blieben stehen – sie sollten schließlich das Grundgerüst für das Insektenhotel bilden.

Errichtet hat der 68-Jährige, der seit 2018 Rentner ist, dieses in den vergangenen zweieinhalb Jahren. „Ich habe immer mal wieder in Etappen daran gebaut“, sagt Peter Dunkel. Kürzlich konnte er das Projekt nun beenden. Das Ergebnis ist ein schmuckes Zuhause für die Insekten.

Bevor es ans Werkeln ging, hat sich der 68-Jährige im Internet belesen, informiert über die verschiedenen Möglichkeiten von Insektenhotels, die Details, die es beim Bau zu beachten gilt und was alles dazu gehört. Durch die beiden Baumstümpfe war der Standort bereits gefunden. „Es sollte ein sonniger Platz sein, das hat gepasst“, so Peter Dunkel.

Doch durch die Baumstümpfe war nicht nur der Ort für das Insektenhotel vorgegeben, sondern auch, dass dieses eine gewisse Größe haben muss. Und so misst der Bau für die kleinen Tierchen 2,30 Meter in der Breite und 1,40 Meter in der Höhe. Das dazu benötige Material wie Holunderäste, Bambus- und Strohhalme sammelte Peter Dunkel über längere Zeit hinweg. Unterstützung gab es dabei auch von seiner Enkelin, die etwa von der Insel Rügen Schilfrohr mitgebracht hat, berichtet der 68-Jährige.

Viele der Hölzer, die Peter Dunkel für das Insektenhotel genutzt hat, mussten noch bearbeitet werden. „Ich habe Tausende Löcher gebohrt“, so der Neustädter. Und sogar Lehmziegel hat er selbst hergestellt. Dazu hat der 68-Jährige eine Form gebaut, in die er das Gemisch aus Lehm und Stroh gefüllt hat. Auch das Dach des Insektenhotels hat er mit Ziegeln gedeckt. „Die dienen als Wetterschutz. Das Ganze soll ja auch ein bisschen halten“, so Peter Dunkel.

So entstand nach und nach das Insektenhotel, an dem Peter Dunkel auch im Laufe der Zeit noch Verbesserungen vornahm. So hatte zunächst der Draht, den er vor das Material im Insektenhotel gespannt hat, nicht den idealen Abstand. „Der muss drei Zentimeter betragen, damit die Vögle nicht an die Brut der Insekten in den Hölzern kommen. Das habe ich in einer Fernsehsendung gesehen und habe dann daraufhin den Draht noch mal versetzt. So erfährt man beim Bau nach und nach Sachen, die man vorher noch nicht gewusst hat“, berichtet er.

„Es hat Spaß gemacht“

Wie viele Stunden Arbeit er in das Insektenhotel gesteckt hat, kann Peter Dunkel nicht sagen. „Das ist auch nicht wichtig. Ich weiß, dass es aufwendig war, aber ich habe es gerne gemacht, es hat Spaß gemacht“, sagt der 68-Jährige. Das Insektenhotel habe für ihn einen ideellen Wert. „Wenn im Frühjahr dann die Sonne scheint, dann wird da drinne ein richtiges Gewusel sein. Das ist auch schön für die Enkelkinder, das zu beobachten und ihnen zu erklären, was da passiert.“