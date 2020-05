Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein schöner Anblick: Der etwas andere Maibaum von Schmorda

Einheimische und Besucher der kleinen Gemeinde Schmorda erfreuen sich seit Kurzem an einem kleinen schmucken Maibäumchen. Der mit bunt flatternden Bändern und einem kleinen Kranz dekorierte Nadelbaum war eine Spende aus dem Dorf, sagt Bürgermeisterin Andrea Philipp-Dittrich. „Da der Maibaum sonst von mehreren Männern aufgestellt wird, ist das in dieser Zeit natürlich so nicht möglich“, erzählt sie. Deshalb überlegte man sich eine Alternative: Der leichte, etwa vier Meter hohe Baum wurde am Donnerstagmorgen, nachdem er geschlagen wurde, von einem Freiwilligen von den meisten Ästen befreit, von einer Person zum Ort getragen – „Ich habe ihn mit einer Hand hochgehoben, er ist wirklich leicht“, wie sie versichert – und mit Bändern geschmückt. Der Kranz wurde befestigt und der etwas andere Maibaum in einen metallenen Ständer gehoben. „Die Vorrichtung ist vielleicht unser Glück“, sagt sie, „den haben wir erstmals für unseren Weihnachtsbaum im vergangenen Jahr genutzt und hält nun den Maibaum“, wie die Bürgermeisterin freudig sagt.