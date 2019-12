Ein soziales Geschäft bei verrücktem Wetter

Winterjacken und Pullover, Kinderkleidung, Kleidungsstücke für Babys, Handtücher und Bettwäsche – all das und noch einiges mehr ist im Rot-Kreuz-Sozialladen in Pößneck ordentlich und sauber aufgereiht. „Darauf lege ich großen Wert“, sagt Cornelia Gedanitz, die Hauptverantwortliche im Sozialladen. Nach seiner Eröffnung im Jahr 2011 hat sich der Sozialladen des DRK fest in Pößneck etabliert.

„Die Nachfrage war damals so groß, dass das DRK den Sozialladen ins Leben rief“, erzählt Gedanitz. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich der Laden gut entwickelt. Verkauft wird nichts, was aber kein Widerspruch bedeutet. Der Laden basiert auf Spendenbasis – auf beiden Seiten.

„Je nach Beschaffenheit der Kleidung und Mittel derjenigen, die Sachen brauchen, entrichten sie einen kleinen Obolus, eine Spende“, erklärt Cornelia Gedanitz. Wenn ein neuer Kunde kommt, redet sie mit ihm, erfragt seine Bedürftigkeit. „Meistens sind es Arbeitslose, Behinderte, Rentner und auch Alleinerziehende“, ist ihre Erfahrung.

Manche Stücke sind teilweise sogar noch ungetragen

Während sie erzählt, öffnet sich die Tür. Ein älterer Mann kommt herein und Cornelia Gedanitz begrüßt ihn herzlich. Sie kennen sich bereits. „Kinderhosen“, sagt er nur lächelnd, überreicht den Stapel mit einigen Jeans in Kindergrößen und verlässt den Laden wieder so schnell wie er hereinkam. Vorher winkt er noch kurz in die Runde.

DRK Sozialladen in Pößneck in der Saalfelder Straße. Foto: Dominique Lattich

„Ja, abgegeben wird alles mögliche“, sagt sie und nimmt wieder Platz, nachdem sie den Stapel neuer Hosen zunächst verstaut hat. Die neuen Teile nimmt sie noch genau unter die Lupe, bevor sie in die Reihen der anderen Kleidungsstücke eingegliedert werden. „Die Sachen werden vorher bei Bedarf noch aufbereitet, also gewaschen und gebügelt.“ Manche Stücke seien teilweise noch ganz neu.

„Pößneck ist spendenfreudig“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. „Gespendet wird aus allen Himmelsrichtungen.“ Ihre Aufzählung beginnen bei Nachtwäsche, Unterwäsche, Tischdecken und Weihnachtsdekorationen und enden bei Kinderbüchern, Spielsachen und Schmuck. „Du bist auch immer so auf Schmuck, gelle?“, ruft sie einer Frau freundschaftlich zu, die auch gerade im Laden herumstöbert. „Oh ja“, erwidert sie. Der Umgang zwischen allen Menschen, die dort so ein- und ausgehen, wirkt familiär. „Das ist es auch“, bestätigt Gedanitz. „Wir sind mit vielen hier per Du.“

Mit dem Wort „wir“ bezieht sie sich auch auf zwei ehrenamtliche Helfer, die den Betrieb am Laufen halten, wenn die Hauptverantwortliche mal nicht da sein kann.

Gleich einen ganzen Sack voll neue Kleidung bringt eine Frau mittleren Alters im nächsten Moment vorbei. „Achtung, ist schwer“, sagt sie und fliegt ebenso schnell wieder heraus wie ihr Vorgänger, aber nicht ohne eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Den Gruß und „Bleiben Sie gesund!“ bekommt sie zurück „So wie die Sachen hereinkommen, gehen sie auch wieder heraus“, kommentiert Gedanitz, als sie sich wieder setzt. So gäbe es immer etwa Neues zu entdecken.

Warme Dezembertage: Leute fragen nach kurzen Hosen und T-Shirts

Der Betrieb habe sich aber vor Weihnachten nicht gravierend verändert, wie sie beobachtete. Der Andrang sei immer etwa gleich – einen Tag mal mehr, den nächsten Tag weniger. Auch eine saisonal stärkere oder schwächere Nutzung des Sozialladens sei ihr nicht aufgefallen.

Mit einem Grinsen merkt sie lediglich an, dass die Saison verdreht ist: Im Winter geben die Leute Sommersachen ab und im Sommer wandert Winterkleidung in das Geschäft. Die aktuelle „verrückte“ Wetterlage, wie Gedanitz sie bezeichnet, sorge außerdem dafür, dass die Menschen derzeit häufiger nach T-Shirts und kurzen Hosen fragen.

DRK Sozialladen in Pößneck. Foto: Dominique Lattich

Nachfragen geschehen oft auch telefonisch. „Das hat wiederum den Vorteil, dass wir uns mit dem Sozialladen in Schleiz in Verbindung setzen können, falls wir hier etwas, was jemand braucht, nicht hier haben.“ Die Geschäfte in Pößneck und Schleiz sind die beiden einzigen im Saale-Orla-Kreis. Untereinander pflegen sie einen engen Kontakt. Sie tauschen sich aus, schicken einander Sachen, wenn sie an anderer Stelle dringender gebraucht werden.

„Wir haben einen guten Ruf“, ist sich Cornelia Gedanitz sicher. Nicht zuletzt deshalb finden vielleicht auch Menschen von außerhalb den Weg in den kleinen Eckladen. „Manchmal kommen sie auch aus Saalfeld oder Rudolstadt“, weiß Gedanitz.

Obwohl vieles an den Kleiderständern hängt und in den Regalen liegt, gibt es Kleidungsstücke, die derzeit rar sind. Mangelware sind im Moment Winterstiefel, Kleidung in größeren Größen und Hosen. Sicher eingelagert sind unterdessen kurze Sommersachen, die im Frühjahr wieder herausgeholt werden.

Das System funktioniert und es hat sich offenbar gut eingeschliffen. Die Hauptverantwortliche ist schon von Anfang an mit dabei. „Damals noch am Markt“, sagt sie und schwelgt in Erinnerungen. Der Laden wurde aber schnell zu klein. Vor wenigen Jahren dann der Umzug in die Saalfelder Straße 2.