Ein spektakulärer Unfall, besinnliche Klänge zum Advent und letzte Entscheidungen 2023: Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

Pkw-Fahrerin rammt in Pößneck Laterne – Fußgänger retten sich durch Sprung zur Seite

Eine umgeknickte Straßenlaterne hat am Donnerstagabend in Pößneck-Ost die Polizei auf den Plan gerufen. Laut einer Mitteilung hatte ein Zeuge das Malheur gegen 19.20 Uhr gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten schnell fest, dass eine 68-jährige Pkw-Fahrerin zuvor die Laterne sowie einen Metallpfosten gerammt hatte. Dann sei sie vom Unfallort geflüchtet. Bei dem Unfall hatten sich laut Polizei zwei Fußgänger „durch einen Sprung zur Seite retten“ müssen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Als die Beamten die mutmaßliche Unfallverursacherin aufgriffen, ergab ein Atemalkoholtest bei ihr mehr als ein Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, die Feuerwehr musste auslaufende Flüssigkeiten am Unfallort binden.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Dreitzsch unterwegs

Ohne gültigen Führerschein ist Donnerstagnacht an Mann von der Polizei in Dreitzsch gestoppt worden. Laut einer Mitteilung, wurde der 39-Jährige gegen 0.45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest schlug bei ihm positiv auf Methamphetamin an. Der Mann kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Adventskonzert in der Kirche Moderwitz

Zu einem Adventskonzert wird für Sonntag, 10. Dezember, in die Kirche nach Moderwitz eingeladen. Ab 17.30 Uhr singt in dem Neustädter Ortsteil dann der Männerchor „Concordia“ aus Weltwitz. Veranstalter des Konzertes sind der Kultur- und Heimatverein Moderwitz und der örtliche Gemeindekirchenrat. Der Eintritt ist frei.

Gemeinderat von Lemnitz tagt letztmals in 2023

Der Gemeinderat von Lemnitz trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 12. Dezember, um 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung des Gremiums stehen für die letzte Zusammenkunft in diesem Jahr unter anderem Beschlüsse zur Vergabe und Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr und zur Anschaffung von Solarstraßenleuchten. Auch der Haushaltsplan der Kita Sonnenschein im Ortsteil Leubsdorf wird die Ratsmitglieder beschäftigen. Zum Ende der Sitzung haben Einwohner wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anliegen vorzutragen, die ihnen wichtig sind.

Einwohner versammeln sich in Neunhofen

Im Neustädter Ortsteil Neunhofen findet am Dienstag, 12. Dezember, die Einwohnerversammlung statt. Dabei wird über „wichtige Stadtangelegenheiten“ informiert. Außerdem sind Anfragen und Themen der Einwohner willkommen. Beginn der Versammlung ist um 19 Uhr im Saale des örtlichen Gasthofs Drei Rosen.