Ein spezielles Winterliebeslied für die große Party

Die Band Erdmöbel ist auf Weihnachtstour. Sänger Markus Berges gibt Auskunft:

Wer schon einmal bei einem Weihnachtskonzert der Band Erdmöbel dabei war, weiß: Es wird eigenwillig und lustig, feierlich und mitreißend. Gerade läuft die diesjährige Tour. Zusätzlich gibt es ganz traditionell und besonders aktuell ein Jahresendlied 2023. Das ist die ganz eigene Reaktion der Musiker auf die Adventszeit. Das wurde gemeinsam mit der Künstlerin Cäthe aufgenommen und heißt „Winterblüher“. Die in Münster gegründete und in Köln ansässige Band ist am 15. Dezember live im Alten Gasometer in Zwickau zu erleben.

Wir haben mit Markus Berges, Sänger und Songschreiber der Gruppe gesprochen:

1. Worum geht es in dem neuen Weihnachtssong?

Ein spezielles Winterliebeslied. Ein Trostlied. Man kann immer wieder die Liebe beschwören, gerade wenn sie nicht da ist, wenn es zu wenig davon gibt. Vielmehr Songs können das. Für mich ist das auch etwas im schönen Sinne Schlagerhaftes an diesem Song.

2. Was unterscheidet die Weihnachtstour von den anderen Konzerten?

Die Weihnachtskonzerte sind inzwischen eine große Party, die wir mit dem Publikum gemeinsam erfunden haben. Es gibt wunderbar absurde neue Weihnachtsbräuche und es ist auch ein bisschen Karneval. Aber einer, der wirklich überall funktioniert. Schwer zu beschreiben, man muss einfach mal dabei gewesen sein. Viele kommen dann immer wieder.

3. Wie begehen die Bandmitglieder den 24. Dezember?

Da sind wir ziemlich divers, denke ich. Als Band lieben wir alle unser musikalisches Weihnachtsprojekt, zum realen Weihnachten haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Gefühle. Das wiederum ist sehr gut für unser Projekt.