Ein Stück Verantwortung ist in Sachen Bildung von jedem nötig

Kommentator Marcus Cislak macht sich Gedanken, woran die Bildungsmisere krankt.

Zwischen sanierten und unsanierten Schulgebäuden, Außenanlagen und deren Turnhallen im Saale-Orla-Kreis mischt sich auch die Qualität und vor allem die Quantität des Unterrichts. Ist das noch nicht genug, schimpfen die Arbeitgeber und Ausbilder über fehlende und fähige Schulabgänger, die Lust und Laune haben, einen Beruf zu erlernen.

Liegt es am Bildungssystem? Vielleicht. Liegt es an fehlenden Pädagogen? Vielleicht. Liegt es an einer Null-Bock-Jugend? Vielleicht. Liegt an der Bürokratie? Vielleicht. Liegt es am Schulamt? Vielleicht. Liegt es an fehlenden Finanzen? Vielleicht. Liegt es am Bildungsministerium? Vielleicht. Liegt es am Desinteresse der Politik? Vielleicht. Liegt es an veralteten Techniken? Vielleicht. Liegt es an uns, die unserer Jugend nichts zutraut? Vielleicht. Liegt es an uns Journalisten, die die Finger nicht zu oft in die Wunde legen? Vielleicht auch.

Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen: Es liegt an allem. Unsere Kinder sind unser aller Zukunft. Lassen Sie es uns nie vergessen! Jeder kann an der Situation ein Stück schrauben, um sie besser, anders, erträglich zu gestalten. Jeder trägt ein Stück Verantwortung.