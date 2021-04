Marius Koity Portrait Kommentar Kommentator Beschneidungspfad 2019 Marius Koity, Jahrgang 1966, Wahl-Geraer, OTZ-Redakteur in Pößneck, Beteiligter an der Anthologie "Mehrfachbelichtungen - Rumänische Erkundungen", an der Bücher-Galerie auf dem Altstadtplatz in Pößneck.