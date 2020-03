Ein Weg aus der Krise: Der Orlataler Dorf-Rapper

„Musik muss Emotionen wecken, muss einen irgendwie abholen“, findet der wohl einzige aktive Hiphopper im Orlatal, Stefan „Lord Imperator“ Peißker. Er stammt aus dem Langenorlaer Ortsteil Langendembach.

Der unkommerziell arbeitende Reimekünstler schreibt alltägliche Begebenheiten, Beobachtungen und Gedanken in eine kleines Büchlein, reimt in einem bestimmten Schema und komponiert die Hintergrundmusik am Computer.

„Es sind einfach Erfahrungswerte: Was auf Arbeit und im Privatleben passiert, zufällige Begegnungen auf einer Zugfahrt oder Konzert“, gibt er Beispiele, die ihn zu den Reimen inspirieren. Es sind vielfältige Texte über Drogen, das Langendembacher Dorfleben, die Kirmes oder das Rasenmähen der Nachbarn, aber auch seine eigene Persönlichkeit, über seine psychische Erkrankung.

Psychische Probleme verarbeitet

„Ja, man bekommt da so ein Stigma verpasst, vielleicht verpacke ich das auch mal in einem Text“, gibt er sich nachdenklich. Er habe Probleme sich zu kontrieren, benötigt kurze Pausen. Erfahrungen in der Klinik, hat er aufgearbeitet, „die in einem eher melancholischem Ton gehalten sind“, wie er sagt.

Daraus sind im Alleingang oder in einem Studio schon einige CDs entstanden. Die Demos sind streng limitiert, selbst kopiert und zumeist an Freunde verteilt worden. Die aktuellste Scheibe hört auf den Namen „Ein neues Kapitel beginnt“.

Der Albumtitel ist bewusst gewählt, denn es markiert für ihn einen Neuanfang: Seine Entlassung aus der Klinik für psychisch Erkrankte. Die Veröffentlichung bezeichnet er als relativ professionell, sie ist nicht selbstkopiert sondern gepresst. Einhundert Stück existieren davon. „Es sind noch etlich da“, meint er grinsend.

Liebenswürdiger Text zu Langendembach

Die Aufnahmen stammen allerdings noch aus dem Jahr 2016. Das heißt allerdings nicht, dass er seit dem untätig gewesen sei. Im Gegenteil: „Sieben bis acht Tracks sind schon fertig für ein neues Album“, erzählt er.

Unter anderem ein Lied über Langendembach selbst. „Es geht um Kühe, Kirche, Nachbarn und Jugendliche“, sagt er. Zur örtlichen Kirmes habe er den Song bereits aufgeführt. „Es gibt viele Anspielungen auf Wandergruppen, Sportgruppen, Familientraditionen.“

Die Jungen konnten wenig mit dem Text anfangen, dafür hätten sich die älteren Kirmes-Besucher amüsiert, meint er. Doch seine Texte wären niemals beleidigend, eher liebenswürdig, dörflich.

„Wenn alles gut geht, werde ich in diesem Jahr noch ein Musikstudio in Jena aufsuchen und die neuen Tracks aufnehmen“, sagt er. Für einen Hobby-Textakrobaten wie Peißker sei es allerdings gar nicht so einfach, die Aufnahmen finanziell zu stemmen, gibt er zu.

Er hofft, dass aus seinem derzeitigen Praktikum in der Universitätsbibliothek in Jena mehr wird. „Es ist eine Herausforderung für mich, ich habe viel Spaß“, sagt Peißker. Er hofft, dass das ein Weg aus der bisherigen Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen sein könne.

Wer Stefan Peißker nicht nur auf CD oder in den sozialen Medien lauschen möchte, kann das live am 20. Juni, ab 19 Uhr, bei einem ungewöhnlichen Kleinkunstabend im Triptiser Projekt21. Unter dem Motto „Jung trifft Alt“ präsentiert er gemeinsam mit Lyriker Matthias Lachmann, Schauspieler Volkmar Röhler und Schlagerbarde Olaf Lämmer ein unterhaltsames Stelldichein, wie die Ankündigung verspricht.