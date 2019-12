Der in seiner Höhe genau festgelegte Notüberlauf des Hochwasserrückhaltebeckens in Oberpöllnitz.

Warum der Triptiser Damm eine Delle hat

Bei näherer Betrachtung des seit dieser Woche fertiggestellten Dammes des Hochwasserrückhaltebeckens in Oberpöllnitz fällt dem Beobachter eine steinerne Delle auf. Im südlichen Teil des Bauwerks findet sich dieses Element bestehend aus gröberen Steinen mit einem eingelassenen Betonbord.

Zur Funktion dieses Details erklärt der Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Triptis, Matthias Jänicke, es handele sich um einen Notüberlauf, für den Fall, dass sich in dem neuen Rückhaltebecken einmal mehr Wasser sammelt, als dieses fassen kann. Die Anlage sei so konzipiert, dass sie bei Starkregenereignissen einen Hochwasserschutz der bewohnten Gebiete im weiteren Verlauf des Pöllnitzbaches biete. Dies reiche bis hin zu einem Unwetter mit plötzlichen Niederschlagsmengen, wie sie statistisch gesehen nur alle 1000 Jahre vorkommen.

Dennoch sei es denkbar, dass die Kapazität einmal nicht ausreiche und für diesen Fall muss eine solche Anlage über ein Überlastgerinne verfügen, so dass Wasser gezielt über den Damm geführt werden könne. Denn ein unkontrolliertes Überlaufen könne schnell den Erdwall ausspülen und zum Dammbruch führen. „Fließt das Wasser über den Damm, entstehen Wirbel, die den Untergrund schnell ausspülen“, erläutert Jänicke.

Zentimetergenaue Vorgaben

An den steinernen Überlauf schließt sich ein Gerinne aus grobem Gestein an, über das das Wasser sicher ablaufen könne. Die Betonkante oben bildet die in den Plänen zentimetergenau vorgegebene Überlaufhöhe, denn vor dem Hintergrund behördlicher Vorgaben wäre eine Natursteinkante hier zu uneben, heißt es aus dem Bauamt. Solche baulichen Spezifika beschäftigen die Bürger in der Regel eher wenig, außer es kommt zum Ernstfall. Eine Leserin trauert im Internet viel eher dem nun abgetragenen Erdhügel neben der Baustelle nach: „Unser schöner Mount Opö wird uns fehlen“, schreibt sie mit einem Augenzwinkern.