Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher in Pößneck unterwegs – Zigarettenautomat aufgebrochen

Gleich mehrere Einbrüche meldet die Polizei am Dienstag aus dem Saale-Orla-Kreis:

Montag stellten Gartenbesitzer in der Pößnecker Gartenanlage „Kirschplantage“ fest, dass in das Informationszentrum und in Gartenlauben eingebrochen wurde. Wahrscheinlich hätten die bisher unbekannten Täter in der Nacht auf Montag in der Gartenanlage gewütet.

Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Tür zum Informationszentrum und durchsuchten es. Außerdem betraten die Einbrecher sechs weitere Gärten und drangen gewaltsam in die Gartenhäuser ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie einen Fernseher.

Durch das gewaltsame Öffnen entstanden an allen Gebäuden Sachschäden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ebenfalls in der Nacht zu Montag wurde Am Teichrasen in Pößneck der Zigarettenautomat bei der Bushaltestelle aufgebrochen. Die bisher unbekannten Täter entnahmen das Münzgeld und den Inhalt der Geldscheinbox.

Wie viele Zigarettenschachtel sie mitnahmen, ist derzeit unbekannt. Der Automat wurde vollständig zerstört.

Unbekannte wollen in Keller einbrechen

Unbekannte haben versucht, zwei Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Nuschke-Straße in Pößneck gewaltsam zu öffnen. Bemerkt wurde der versuchte Einbruch am Montag.

Den bisher unbekannten Tätern, die sich wahrscheinlich in der Nacht Zutritt zum Wohnhaus verschafften, sei es nicht gelungen, die Kellertüren zu öffnen. Es entstand geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den jeweiligen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in den Dienststellen Schleiz und Pößneck entgegen.

Autofahrerin weicht Rehen aus und wird schwer verletzt