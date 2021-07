Einbrecher in Schule in Neunhofen

Neunhofen. Sie verursachten einen beträchtlichen Schaden.

Unbekannte hebelten laut Polizei in der Nacht zum Sonntag ein Fenster von einem Nebengelass, einem Küchengebäude, der Grundschule in der Straße "Auf dem Dolenberg" in Neunhofen auf und durchsuchten die Räume.

Dabei entstand massiver Sachschaden von rund 1.000 Euro am Fenster. Dem ersten Anschein nach wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen