Einbrecher in Wohnung und Werkstatt in Pößneck: Mehrmals Geld abgehoben

Pößneck. Außerdem stahlen die Unbekannten mehrere Dinge.

Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend gegen 21 Uhr drangen laut Polizei Unbekannte gewaltsam in eine Werkstatt sowie in den Wohnraum innerhalb eines Gebäudes in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pößneck ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fehlen dort nun eine Stihl-Kettensäge im Wert von 400 Euro, eine Nähmaschine im Wert von 1.000 Euro sowie eine EC-Karte. Mit der EC-Karte wurde mehrfach Geld abgehoben.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

