Einbruch in Bäckerei und Werkstatt – Essen auf dem Herd vergessen

Einbruch in Bäckerei

Wie die Polizei am Freitag informierte, wurde in der Nacht in eine Bäckerei in Wurzbach eingebrochen. Die Unbekannten hatten die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren so in das Geschäft gelangt. Laut Polizei erbeuteten die Einbrecher rund 200 Euro und zwei Flaschen Bier.

Werkzeug aus Lkw gestohlen

Am Donnerstag wurde in einen Lkw in Pößneck eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten Unbekannte in den Mittagsstunden Werkzeug aus dem Lkw, der in der Turmstraße Nähe der Baustelle stand. Entwendet wurde eine Kiste mit Klempnerwerkzeug und Scheren.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter Tel. 0 3663 4310

Hühnerbeine angebrannt

Am Donnerstag wurden die Einsatzkräfte wegen eines Wohnungsbrands in Neustadt an der Orla gerufen. Polizei und Feuerwehr wurden von Anwohnern des Eschenweg alarmiert, die Brandgeruch wahrgenommen hatten. Vor Ort wurde die Ursache des Geruchs schnell festgestellt. Es handelte sich um einen Topf mit Hühnerbeinen, den eine Bewohnerin auf dem Herd vergessen hatte.

Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Bockwurst angebrannt

Am Freitagmorgen wurde auch in Remptendorf die Feuerwehr und Polizei wegen eines vermuteten Brands gerufen. Wie die Polizei informierte, ging gegen 3 Uhr ein Notruf wegen eines Wohnungsbrandes in der Umspannwerkstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde auch hier festgestellt, dass ein Anwohner Essen auf dem Herd vergessen hatte. Der Mann wollte sich laut Polizei eine Bockwurst aufwärmen und schlief dabei ein.

Der Bewohner löschte den kleinen Brand in seiner Küche selbst. Sachschaden entstand nur am Topf. Personen wurden nicht verletzt.

