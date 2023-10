Eine Bummel-Gebühr für den Pößnecker Landmarkt: Dieses Experiment sollte erlaubt sein

2 Euro ja oder nein? Oliver Nowak macht sich Gedanken über die Eintrittsgeld-Idee zum Pößnecker Landmarkt – ein Kommentar.

Die Diskussion, ob für den Pößnecker Landmarkt Eintrittsgelder erhoben werden sollten, ist eigentlich nicht nötig. Wer sich wirklich für den Landmarkt interessiert, wird diese zwei Euro erübrigen. Wer allerdings nur mal vorbeischauen möchte ohne konkretes Kaufinteresse, dem wird eine solche Bummel-Gebühr schon eher abhalten. Vor allem ist es aber ein gutes Experiment, ob der Pößnecker Landmarkt mit Eintrittsgeldern genauso gut funktioniert wie zuvor.

Ich denke, der Frust einiger Händler in der Shedhalle hat weniger mit den Eintrittsgeldern zu tun, sondern eher mit dem Wetter. Wenn es die Möglichkeit gibt, in der zweiten Oktoberhälfte bei strahlender Sonne eine Köstlichkeit auf dem Markt zu verzehren und sich dabei wärmen zu lassen, der hat weniger Ambitionen in die Shedhalle zu gehen, wo eben kein heiterer Sonnenschein herrscht.

Ich denke, das Experiment Eintrittsgeld sollte erlaubt sein – und ist wohl kaum gescheitert. Und wahrscheinlich hat in der Tat die allgemeinwirtschaftliche Situation der Menschen für geringeres Kaufinteresse gesorgt, wie es auch Marktleiter Nico Schwenke bedachte. Vieles, was vor wenigen Jahren noch selbstverständlich war, wie etwa ein Marktbesuch, ist für manche Menschen zum Luxus geworden.

