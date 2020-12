Eine Legende verlässt in Pößneck das Gelände

Pößneck. Nach 34 Jahren im Polizeidienst geht der stadtbekannte Polizist Hubert Thiem in den wohlverdienten Ruhestand. Der im Pößnecker Ortsteil Schweinitz lebende 61-Jährige beendet mit einem lachenden und weinenden Auge seinen Dienst, wie er sagt. Vor wenigen Tagen räumte er seinen Schreibtisch in der Bahnhofsstraße. Er hinterlässt etliche Ordner mit Ermittlungsakten, randvoll mit hunderten Fällen von Sachbeschädigungen, besser bekannt als Graffiti-Schmierereien im öffentlichen Raum. Er kennt die Straßen, die Menschen in Pößneck wie kaum ein Zweiter. "Eine Legende verlässt das Gelände", sagt die Sachbearbeiterin Conny Greyling.

Wo am liebsten in Pößneck geschmiert wird

Ein Nachfolger sei indes nicht in Sicht, wie er sagt. Dabei gebe es in Pößneck in Bezug auf solcherlei Delikte jede Menge zu tun. "Für eine Kleinstadt ist es ziemlich viel", findet er. Immer wieder gab es Serien bei dem zum Beispiel Fußball-Hooligans ganze Straßenzüge, wie der Breiten Straße Haus für Haus mit Botschaften beschmierten. "Das sind FCC Fans." Aber auch politische Botschaften von linken und rechten Gruppierungen sind zu finden. Antifaschistische Sprüche oder Hakenkreuze sind darunter. "Das hält sich ungefähr die Waage", antwortet er auf die Frage hin, was häufiger vorkomme. Im Innenstadtbereich sind die Alte Molkerei, Lohstraße, Mühlstraßen-Durchgang, Jenaer Straße oder der Lutschgenpark beliebte Orte für solcherlei Schmierereien, die regelmäßig das Stadtbild verschandeln, Hausbesitzer oder Anwohner ärgern.

Pro Woche etwa drei neue Graffiti

Oft sind die "Künstler" Durchreisende aus Jena, Saalfeld und Gera, aber auch Einheimische gelten als Wiederholungstäter, meint der Polizist. Allerdings sei die Aufklärungsquote nicht wirklich als gut zu bezeichnen, so Hubert Thiem. "Oft sind durch Zeugen oder wenn derjenige es zugibt die Taten aufklärbar. Ganz selten auch beim auf frischer Tat ertappen", sagt er. Handschriften sind durchaus erkennbar, aber eher schwierig nachweisbar. "Pro Woche", konstatiert er, "gibt es drei neue Graffiti in Pößneck."

Aber auch das gab's schon: „Drei Neun- bis Elfjährige haben ihre Vornamen am Busbahnhof an einem Stromverteiler gesprüht. Die Kinder wurden schnell ermittelt“, erzählt er. „Es wurde ein Elterngespräch geführt. Daraufhin haben die Kinder mit ihren Eltern die Schmiererei weggemacht.“ Die Jugendlichen werden es wahrscheinlich nicht wieder machen, andere sind Wiederholungstäter. „Es ist wie eine Sucht. Ein Drang hinauszugehen, Graffiti zu sprühen, wie es mir mal jemand erklärte“, so Thiem.

Es gebe aber auch schönes, manchmal Großflächiges. Am Pößnecker Netto-Markt oder Spotler, die sich an einer Turnhalle verewigten. Insgesamt sei er aber selten auf aggressive oder beleidigende Menschen im Dienst gestoßen, so der ehemalige Polizist. Als Streifenbeamte ziehe er eher ein positives Resümee über die Jahre. Oft werde er angesprochen, erhielt Hinweise in Gesprächen mit Bürgern. Im internen Bereich hingegen sei es eher bürokratischer geworden, die Schreibtischarbeit nahm bis zuletzt mehr zu als ab.

„Es fehlt manchen an Respekt“

Im Streifendienst sei sehr abwechslungsreich gewesen, „man wusste nie, was passiert. Das hat mir jede Menge Spaß bereitet.“ Es sei deutlich freier geworden nach der politischen Wende. Davor habe der „Staat deutlich mehr hinter der Polizei gestanden. Das Sicherheitsgefühl der Bürger war zu DDR-Zeiten stärker“, meint er. Manch einer würde sich dieser Tage nachts in Pößneck-Ost nicht mehr heraus trauen. Auch so mancher Täter würde sich nicht mehr so berechenbar den Ordnungshütern gegenüber verhalten, wie es früher gewesen sei. „Es fehlt manchen an Respekt.“

Respektvoll sei ihm auch ein Abschnittsbevollmächtigter (ABV) gegenübergetreten, denn er sei vorm Polizeidienst etliche Jahre als Facharbeiter für Möbeltechnik beschäftigt gewesen. „Zuerst wollte ich nicht, aber dann habe ich ja gesagt.“ Warum? Das könne er gar nicht genau sagen, aber „ich wollte den Bürgern helfen.“ Und so kam er 1986 zur Polizei, als Streifenbeamter. Mit den Hüftoperationen 2010 und 2015 wechselte er in den Ermittlungsdienst bis zuletzt.

Polizeiuniform kommt mit nach Hause

„Meine Polizeiuniform nehme ich mit nach Hause. Ich hab sogar noch meine erste“, sagt er lachend. Und er fährt fort: „Das jetzt Schluss ist, ist schon komisch.“ Auf seinem Grundstück in Schweinitz gebe es jede Menge zu tun, sagt er. „Das Haus neu verputzen, die Enkel kommen vorbei. Es gibt Gartenarbeit und ich werde mir vielleicht ein paar Tiere anschaffen, Alpaka-Schafe und Hühner.“