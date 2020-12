Eine Leubsdorferin und ihre Treue zur Volkssolidarität

„Es ist ihm ergangen wie mir“, erzählt Helga Kunze gleich zu Beginn des Gesprächs. Was die Leubsdorferin damit meint: Sie bezieht sich auf einen Artikel unserer Redaktion über Reinhold Paschka, den Vorsitzenden des Ortsverbandes Langenorla der Volkssolidarität (VS), der, wie sie selbst, kürzlich mit der Silbernen Ehrennadel der Volkssolidarität ausgezeichnet worden ist. Er berichtet darin von seiner Flucht aus dem Sudetenland, davon, wie seine Familie auch dank der Volkssolidarität hier Fuß gefasst hat und welche Verbundenheit das über die Jahre in ihm auslöste. Helga Kunze sieht da viele Parallelen zu ihrem eigenen Leben.

Auch sie und ihre Familie sind Vertriebene. Als sie fünf Jahre alt war, kam sie zunächst nach Herbsleben (Unstrut-Hainich-Kreis). Hier kam die Familie unter – und erhielt Unterstützung von der Volkssolidarität. „Sie besorgten uns sechs Essteller, einen Milchkrug und später auch eine Nähmaschine“, erinnert sie sich. Das habe sie geprägt. Ihr starkes Engagement in der Volkssolidarität über so viele Jahre hat seine Wurzeln in dem Erleben der Unterstützung in den schweren Zeiten nach Kriegsende.

Nur noch wenige Mitglieder übrig

1952 war die Familie nach Kopitzsch umgesiedelt und 1958 dann schließlich nach Leubsdorf. Vier Jahre später trat sie in die Volkssolidarität ein – im gleichen Jahr begann sie ihre Arbeit im Büro der Gemeinde. Später wechselte sie zur Stadt Triptis, wo sie im Bereich Finanzen tätig war.

So passt es, dass sie Hauptkassiererin der VS-Ortsgruppe Lemnitz/Leubsdorf ist und das schon seit 1966 – damals hatte ihr Nachbar, ein älterer Mann, das Amt abgegeben.

„Vor der Wende waren wir eine große Gruppe“, erzählt die 80-Jährige. Mittlerweile seien nur noch wenige Mitglieder übrig. Aber die kleine Gemeinschaft halte umso stärker zusammen. Dank Gottfried Schugens, der immer noch als Vorstand agiere, könne die Gruppe weiter bestehen bleiben.

Leben der Ortsgruppe kam nahezu zum Erliegen

Fahrten wie in größeren Verbänden habe man selten machen können, aber den ein oder anderen Vortrag hätte man organisiert und auch schon zweimal eine Pflanzenbörse, die allen viel Spaß gebracht hat. Und eine Frauentags- und eine Weihnachtsfeier richte die Ortsgruppe sowieso immer aus. „Dieses Jahr ging das natürlich nicht“, fügt Helga Kunze hinzu. Nicht nur die Veranstaltungen haben durch Corona ausfallen müssen, auch das Überbringen der Präsente zu den runden Geburtstagen war auf den Sommer verlegt worden – und möglichst kontaktlos passiert. Das Leben der Ortsgruppe kam nahezu zum Erliegen.

Nächstes Jahr soll es wieder besser werden. Ein Segen sei die Begegnungsstätte im Ort, die für die Feierlichkeiten genutzt werden kann. „Da funktioniert auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde immer ganz prima“, berichtet Helga Kunze. Bei der Ausrichtung erhalte sie zudem immer große Unterstützung von Carola Schwalbe, Edelgard Grosch und Monika Weichert. „Sie backen, bereiten die Kaffeetafel vor und richten das Abendessen an“, ist die Leubsdorferin dankbar.

Und auch der Kindergarten – ebenfalls unter der Trägerschaft der Volkssolidarität – bringe sich ein und bereite stets ein kleines Programm für die Feiern vor. „Dafür bekommen die Kinder dann auch immer eine Kleinigkeit von uns“, ergänzt sie. So sei es in Lemnitz und Leubsdorf ein Geben und Nehmen. „Und das ist so wichtig“, weiß die Seniorin.