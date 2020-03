Neustadt. In einer Projektwoche widmeten sich die Mädchen und Jungen der Grundschule Friedrich Schiller in Neustadt dem Universum.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Reise zu den Sternen und Planeten in Neustadt

In weite Ferne haben sich die Kinder der Grundschule Friedrich Schiller in Neustadt in dieser Woche begeben. Denn statt normalem Unterricht stand in den vergangenen Tagen die Projektwoche unter dem Motto „Abenteuer – Reise zu den Sternen und Planeten“ bei den Grundschülern der Klassen 1 bis 4 auf dem Programm.

Zum Auftakt am Montag gab Hartmut Richter, ehemaliger Astronomielehrer am Gymnasium in Bad Blankenburg und Leiter der Sternwarte in Rudolstadt von 2000 bis 2011, eine Einführung in das Thema. Er erklärte Grundlagen zum Universum, erzählte zudem von eigenen spannenden Erlebnissen, etwa von einem Raketenstart – denn einen solchen hatte er selbst live miterlebt. Im Anschluss ging es in die Gruppenphase, bei der die Schüler im Rotationsprinzip über die Woche hinweg verschiedene Angebote besuchten. Am Mittwoch wurde ein Ausflug ins Planetarium in Jena unternommen. Vielfältige Projektwoche Weltraum-Motive wurden von Celina (links) und Frieda mit dem Lötkolben in Holz gebrannt. Foto: Theresa Wahl Vermittelt wurden während der Projektwoche nicht nur viele interessante Fakten zum Universum, sondern die Kinder konnten auch handwerklich und kreativ aktiv werden oder gar ein Astronautentraining absolvieren. „Wir wollten in die Projektwoche Vielfalt reinbringen. Neben der Wissensvermittlung haben wir daher auch viele praktische Sachen mit eingebracht. Es wird beispielsweise viel gebastelt, damit die Kinder auch etwas zum Mitnehmen haben“, erklärte Schulleiterin Petra Völkel. Bei ihr erfuhren die Mädchen und Jungen beispielsweise mehr darüber, wie Tag und Nacht entstehen. Dieses Phänomen wurde nicht nur einfach erklärt, sondern wurde auch im Raum mit Hilfe einer Projektion vom Auf- und Untergang der Sonne erlebbar gemacht. Der Mond stand bei Lehrerin Susanne Selle im Mittelpunkt, unter anderem beschäftigten sich die Kinder mit den Mondphasen. Außerdem wurden Raketen aus Papier gebastelt, die dann mit Hilfe eines Trinkröhrchens auch gestartet werden konnten. Bilder etwa von Außerirdischen, Raumschiffen und Astronauten konnten im Kurs von Sebastian Kempe mit einem Lötkolben in Holz gebrannt werden. „Es macht sehr viel Spaß. Wir lernen viel dazu“, waren sich Frieda, Celina und Jason einig, während sie ihre Motive im Holz verewigten. Schulmauer mit Mosaiken gestaltet Ein Sonnenmosaik entstand an der Mauer des Schulhofes. Foto: Theresa Wahl Einzig eine Gruppe widmete sich während der Woche nur einem Projekt. Sie gestaltete gemeinsam mit Objektkünstlerin und Architektin Viktoria Scholz aus Leipzig sowie mit den Lehrerinnen Desiree Müller und Nikola Petzold die Mauer auf dem Schulhof. Gefördert wurde das Projekt durch das Programm Kulturagenten für kreative Schulen Thüringen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Mosaike von Sonne, Galaxie, Erde, Saturn und einem Weltraumroboter wurden an die Wand gebracht, außerdem Bilder von einer Rakete und einem Astronaut. „Den Hintergrund gestalten wir noch mit Fassadenfarbe. Es soll ein Gesamtkunstwerk entstehen“, erläuterte Desiree Müller. Die Mädchen und Jungen waren jedenfalls begeistert. Und auch der Künstlerin machte die Arbeit mit den Schülern Spaß. „Kinder sind sehr offen und kommen schnell in kreative Prozesse. Sie haben eine Fantasie, die Erwachsene nicht mehr haben. Das versuche ich zu fördern“, sagte Viktoria Scholz. Und auch das Thema reizte die Künstlerin. „Ich finde es wichtig, dass die Kinder frühzeitig diesen Blick von außen bekommen und lernen, wie kostbar unsere Erde ist“, betonte sie. Zum Abschluss der Projektwoche gibt es am Freitag eine Präsentation der Ergebnisse.