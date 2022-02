Eine Stimme für Kinder

Marie Neubauer über Sozialberatung in der Pandemie

Oft wurde es vermutet, die Mitarbeiter an der Quelle bestätigen es leider: häusliche Gewalt an Kindern hat in der Pandemie zugenommen. Der Gedanke des Miteinanders, gemeinsam etwas für den Schutz aller zu tun und sich Zuhause zurück zu ziehen, scheint sich für manche Kinder und Jugendliche ins Gegenteil gekehrt zu haben. Eine Vertrauensperson zu finden, wenn keine Kontakte über das familiäre Umfeld hinaus möglich sind, ist nicht immer leicht. Gerade für kleine Kinder nicht.

Die „Anwälte der Kinder“, wie sich die Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendschutzdienstes nennen, versuchen auf allen Kanälen mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Sind sie doch der niedrigschwelligere Zugang als beispielsweise das Jugendamt. Und hier bietet man einen geschützten Ort, um das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen wieder aufzubauen. Das ist heute offenbar noch wichtiger als eh und je. Gut ist, zu hören, dass die Präventionsarbeit durch den Dienst wieder anläuft. In Schulen und Kindergärten geht es dabei darum, zu vermitteln, Nein zu sagen oder dass der Körper allein dem Kind gehöre.

Der Bedarf nach solchen Angeboten scheint offenbar dazu sein, jetzt bleibt nur die dringende Bitte, es auch zu nutzen oder als Außenstehender die Augen offen zu halten und Hilfe zu vermitteln.