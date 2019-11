Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einem Pößnecker Feuerwehrmann das Rad geklaut

Mehr als dreist: Am Donnerstag ist einem Pößnecker Feuerwehrmann während des Ausbildungsdiensts das Fahrrad gestohlen worden. Dazu ging am Samstag im OTZ-E-Mail-Postfach eine kurze Polizeimeldung ein:

„Am Abend des 14. November 2019 wurde vor der Feuerwehrwache in Pößneck ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad befand sich in einem Fahrradständer vor dem Gerätehaus der Feuerwehr. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: Circa 50 bis 60 Jahre alt, kurze dunkle Haare, Brillenträgerin.“

So sieht das gestohlene Rad des Pößnecker Feuerwehrmanns aus. Es wurde am Donnerstag, 14. November 2019, entwendet. Foto: Martin Schöne

„Das ist doch der Gipfel der Frechheit“, sagt am Samstagmittag Marco Siegert, Jugendwart und Zugführer der Pößnecker Feuerwehr, vor Ort in der Wache. Das Rad gehöre einem altgedienten Kameraden und während dieser vorn auf dem Platz im Rahmen des Ausbildungsdienstes engagiert war, sei hinterm Haus das Fahrrad gestohlen worden. Der Ausbildungsdienst umfasse etwa die Fahrzeugpflege, den Umgang mit technischem Gerät oder andere Ausbildungsinhalte. Die anwesenden Feuerwehrleute sind allesamt zornig: „Die Leute denken nicht weiter, sind dann aber die ersten, die schreien, wenn sie in einer Notlage sind und Hilfe brauchen. Die kommt aber nicht so schnell, wenn einer zur Wache laufen muss.“ Der Bestohlene nutze das Rad auch, um bei Alarm zum Gerätehaus zu fahren.

Ähnliches hätten sie auch schon von anderen Wehren in Thüringen gehört. So ist erst am Mittwochabend einem Feuerwehrmann in Arnstadt das Fahrrad geklaut worden, während dieser zur Bekämpfung eines Brandes ausgerückt war. Die Männer in Pößneck sind sich einig. Angesichts derart kriminellen und asozialen Verhaltens gegenüber ehrenamtlichen Helfern können sie nur mit dem Kopf schütteln.

Man habe eine Videoüberwachung und die Aufnahme der Täterin beim Diebstahl sei schon bei der Polizei, sagt Marco Siegert. Ein anderer zeigt ein Bild des Fahrrads, ein Mountainbike mit schwarzen, grünen und weißen Elementen. „Von der Marke Corratec“, fügt er an.