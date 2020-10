In Krölpa in Richtung Pößneck kann es auf der Bundesstraße 281 derzeit zu kleinen Einschränkungen kommen. Dort regeln Ampeln den Verkehr.

Andreas Willing von der Ingenieurgesellschaft für Wasserwirtschaft, Bauwesen und Umwelttechnik (WBU) in Saalfeld erklärt, was es mit diesen Einschränkungen auf sich hat: „Grund für die aufgestellten Ampeln sind Schachtarbeiten am Gehweg“, sagt er.

Ampelregelung für die kommenden 14 Tage

Betroffen ist der Bereich der Einmündung zur Straße Am Gries. „Dort sollen in diesen Tagen neue Gasleitungen verlegt werden“, führt Andreas Willing näher aus.

Dafür brauche man Platz, weshalb der Bereich weiträumig abgesperrt sei. Nach aktuellen Planungen werden die Arbeiten und der damit verbundene Ampelbetrieb noch für die kommenden zwei Wochen gelten.

Im Zuge dieser Baumaßnahmen sind derzeit keine weiteren Einschränkungen vorgesehen.