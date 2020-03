Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einschränkungen für Besuche in Pflegeheimen im Orlatal

Hochansteckende Viruserkrankungen der Atemwege sind besonders für ältere Menschen gefährlich. Generell sollten hier die gleichen Prinzipien wie bei der Prävention anderer Atemwegserkrankungen in Alten- oder Altenpflegeheimen zur Anwendung kommen, schreibt das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite. Daraus ergeben sich auch im Saale-Orla-Kreis Einschnitte im Leben der Menschen in Pflegeheimen und für deren Angehörige.

Konkret bedeutet das zunächst zum Beispiel eine Reduzierung der Besuche in Altenpflegeeinrichtungen. „Wir haben bereits im Laufe der Woche Besuchseinschränkungen durchgeführt und diese Maßnahmen nun noch verschärft“, berichtet am Freitag Steffen Timm, Bereichsleiter Altenpflege des Diakonievereins Orlatal. Die Organisation betreibt die Seniorenpflege Am Gries in Neustadt. Die Einschränkung betreffe vor allem entbehrliche Besuche mit dem Ziel soziale Kontakte und somit das Ansteckungsrisiko zu begrenzen.

Es gebe noch keine eindeutige Anweisung der Behörden für ein Besuchsverbot, bisher handele es sich stets um Empfehlungen, dennen man nachgehe. „Aber sozialverträglich. Das Haus ist nicht abgeriegelt, unsere Bewohner können auch hinaus an die frische Luft gehen“, so Steffen Timm. Die Umsetzung solcher Vorsichtsmaßnahmen sei immer ein Spagat. In speziellen Fällen seien Besuche durch Angehörige weiter möglich, etwa in der Sterbephase eines Menschen.

Telefonkontakt ausdrücklich erwünscht

Beim DRK Kreisverband Saale-Orla gebe es für die Pflegeheime ebenfalls noch kein Besuchsverbot. „Wir bereiten uns aber darauf vor, es tun zu müssen“, meldet der Vorstandsvorsitzende Ralf Adam am Freitag. Der Verband betreibt etwa das DRK Pflegeheim in Pößneck. Adam appelliert aber an die Vernunft der Menschen angesichts der Ansteckungsgefahr: „Keiner will einem Angehörigen gesundheitlichen Schaden zufügen.“ Beide Verantwortliche betonen aber, dass der telefonische Kontakt zu Angehörigen in den Einrichtungen – wenn möglich – ausdrücklich gewünscht ist.