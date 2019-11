Einwohnerversammlung in Rosendorf

In Zwackau und Rosendorf steht der Breitbandausbau kurz vor dem Abschluss.

In der Gemeinde Rosendorf findet am Donnerstag, 5. Dezember, im Gasthaus Zwackau, eine Einwohnerversammlung statt. Zwackau ist Ortsteil der Gemeinde. Start der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Punkte „Informationen der Bürgermeisterin“, „Bürgerinformationsveranstaltung zum Breitbandausbau mit dem Regionalmanager der Deutschen Telekom“ sowie ein Rückblick auf das Jahr 2019 und Informationen zu den Zielen der kommenden Jahre. Die Breitband-Info-Abende gibt es derzeit vielerorts im Orlatal im Rahmen des laufenden Ausbauprojektes.

Die Bürgermeisterin Sabine Gerschner hofft in der entsprechenden Einladung an die Bürger auf zahlreiche Teilnahme. „Damit gestellte Fragen noch während der Versammlung beantwortet werden können, bittet die Gemeinde, die Fragen, möglichst bis drei Tage vor der Sitzung schriftlich bei der Bürgermeisterin einzureichen.“ Die Adresse des Gasthauses ist Zwackau 27 in Rosendorf.