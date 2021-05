Einzeljagd trotz Ausgangssperre im Saale-Orla-Kreis erlaubt

Schleiz. Die Reduzierung des Wildschweinbestandes wegen der aktuellen Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest ist von besonderer Bedeutung.

Die Einzeljagd ist trotz der aktuell im Infektionsschutzgesetz verankerten Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr möglich. Das teilt die Jagdbehörde im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises aufgrund zahlreicher Nachfragen mit. Hintergrund dafür ist, dass die Jägerschaft mit der nächtlichen Einzeljagd einen wichtigen Beitrag zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest leistet.

In einem Schreiben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Abteilung Wald, Jagd und Forstpolitik vom 28. April werden die Jagd- und Forstbehörden beziehungsweise -Verwaltungen der Länder zu einer entsprechenden Auslegung des Infektionsschutzgesetzes aufgefordert.

„Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Jagd für die Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sowie den Schutz der land- und forstwirtschaftlichen Kulturen und des Gemüse- und Weinbaus vor Wildschäden auf den Flächen der land- und forstwirtschaftlichen Eigentümer stellt die Ansitz- oder Pirschjagd auf Schalenwild, zum Beispiel Wildschweine, in der Zeit der Ausgangssperre einen gewichtigen und unabweisbaren Zweck dar“, argumentiert Hans-Jürgen Thies, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU/CSU, in dem Schreiben.

Von großer Bedeutung sei hier sowohl die Reduzierung des Wildschweinbestandes als auch ein dabei stattfindendes Monitoring, das die entscheidenden Informationen über den Gesundheitszustand und das Tierseuchengeschehen liefert, weist der Fachdienst Veterinärwesen des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises hin.

Afrikanische Schweinepest nicht auf Menschen übertragbar

Die Afrikanische Schweinepest ist nicht auf den Menschen übertragbar, aber für Wildschweine und Hausschweine sehr gefährlich. Nach einer Infektion entwickeln die Wild- oder Hausschweine sehr schwere, aber unspezifische Allgemeinsymptome – beispielsweise hohes Fieber, informiert der Fachdienst Veterinärwesen des Landratsamtes.

Die Dauer der Erkrankung liege bei zwei bis sieben Tagen und die Sterblichkeitsrate bei fast 100 Prozent. Allerdings infiziere sich jeweils nur ein Teil der Wildschweine und so könne sich das Virus in einem Gebiet halten oder weiter ausbreiten.

Bei einem Ausbruch gelten die bundesweit einheitlichen Regelungen der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest. In Russland, Weißrussland, der Ukraine ist die Seuche praktisch flächendeckend verbreitet. Zahlreiche Fälle sind aus Polen bekannt. In Deutschland wurden im September die ersten Fälle im Bundesland Brandenburg festgestellt. Die dramatische Lage erkennt man daran, dass in den vergangenen sieben Monaten über 1070 Wildschweine mit der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und Sachsen festgestellt wurden.

„Die Jagd ist die geeignetste und effektivste Form der Vorbeugung beziehungsweise des Schutzes unserer Region vor der Afrikanischen Schweinepest, weil die Zeitspanne zwischen Eintrag und Erkennung der Seuchen entscheidend ist. Es ist eine kontinuierliche Jagd und Beprobung der Wildschweine nötig“, erklärt der Fachdienst Veterinärwesen des Saale-Orla-Kreises.

Saale-Orla-Kreis hat größten Wildschweinbestand in Thüringen

Der Saale-Orla-Kreis verfügt über den größten Wildschweinbestand in ganz Thüringen mit schätzungsweise 12.000 Tieren. Bisher werden pro Jahr mindestens 200 Proben untersucht“, so Kreistierarzt Lutz-Peter Klendauer. Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bedeute schließlich eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung des Landkreises. „Je eher wir einen Ausbruch erkennen, desto geringer wird dann diese Belastung ausfallen, und auch weniger Wildschweine fallen dem Virus zum Opfer“, betont Klendauer.