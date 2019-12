Triptis . Die Maßnahme in der Einrichtung in der Bahnhofstraße kostet mehrere 100.000 Euro

Elektroanlage im Johanniter-Kindergarten wird erneuert

Am Johanniter-Kindergarten in der Bahnhofstraße in Triptis sind in den Jahren 2020 und 2021 weitere Modernisierungsmaßnahmen geplant. Vorgesehen ist, die komplette Elektroanlage der Einrichtung grundhaft erneuern zu lassen. Planungsleistungen für dieses Vorhaben sowie für Bauleistungen, die in diesem Zusammenhang notwendig werden, haben die Mitglieder des Triptiser Stadtrates in ihrer jüngsten Sitzung jeweils einstimmig vergeben. Die Aufträge gingen an die IBV GmbH aus Neustadt für rund 19.500 Euro sowie an die Triplan GmbH Gera für rund 9000 Euro.

Die geplante, sehr umfangreiche Maßnahme ist zwingend erforderlich, da die Elektroanlage des Gebäudes größtenteils in einem technisch veralteten und nach den heutigen Sicherheitsanforderungen nicht mehr zulässigen Zustand befindet. „Die Elektroanlage ist der letzte wichtige Abschnitt, um die Betriebserlaubnis des Kindergartens zu behalten“, erläuterte der Triptiser Bauamtsleiter Matthias Jänicke. Seit Frühsommer dieses Jahres wurde eine umfangreiche Bestandsaufnahme sowie Einzelprüfungen an der bestehenden Anlage vorgenommen. Erschwert wurde dies, da es keine aussagekräftigen Bestandsunterlagen gibt und die Elektroanlage mehrfach verändert wurde. Letztlich habe man festgestellt, dass von der alten Anlage fast nichts erhalten, der Hausanschluss sogar gänzlich neu errichtet werden muss, führte Matthias Jänicke aus. So soll im Kellergeschoss des Kindergartens ein neuer Elektro-Hausanschlussraum sowie eine umlaufende Ringerderanlage für den Potentialausgleich und den Blitzschutz gebaut werden. Darüber hinaus wird ein neuer Hausanschluss aufgebaut, die Außenbeleuchtung erweitert und erneuert, die elektrische Hauptverkabelung vom Hausanschlussraum bis in die Etagen neu gebaut. Außerdem wird die Elektroanlage inklusive der Verkabelung, der Steckdosen, der Beleuchtung und des Datennetzes in allen Räumen sowie die Brandmeldeanlage vom Keller- bis zum Dachgeschoss angepasst beziehungsweise ergänzt. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten werden zudem umfangreiche Baumaßnahmen nötig, wozu im Wesentlichen Abbruch-, Maurer-, Putz-, Trockenbau-, Maler- und Brandschutzleistungen gehören. Der erste Bauabschnitt erfolgt im kommenden Jahr. In diesem sollen der Hausanschluss, die Verkabelung bis an die Etagenverteiler, die Außenbeleuchtung, die Ringerderanlage sowie die Installation im Keller- und Dachgeschoss fertiggestellt werden. Danach können temporär einzelne Räume im Erd- sowie im ersten Obergeschoss freigeräumt werden, um die neue Elektroinstallation aufzubauen sowie die Putz-, Trocken- und Malerarbeiten durchzuführen. Bewusst habe man die Maßnahme in Abschnitten geplant, da der Kindergarten sonst für längere Zeit hätte geräumt werden müsste, was man unbedingt vermeiden wollte, erklärte der Triptiser Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehrverein). Unter Einsatz von Fördermitteln konnten bereits im vergangenen und in diesem Jahr das Dach neu gedeckt sowie die die Fußbodenbeläge und die Heizkörper der Einrichtung erneuert werden. „Die bisherigen Maßnahmen haben rund 300.000 Euro gekostet. Die Erneuerung der Elektroanlage wird uns wieder mehrere 100.000 Euro abverlangen“, sagte Peter Orosz. Daher habe man einen Antrag auf Fördermittel gestellt. Ob entsprechende Gelder bewilligt werden, entscheide sich im kommenden Jahr. Durchgeführt würden die Arbeiten jedoch auch im Falle einer Absage, um die Betriebserlaubnis des Kindergartens nicht zu gefährden. Das Stadtoberhaupt zeigte sich jedenfalls mit dem bisherigen Weg zufrieden. „In den vergangenen eineinhalb Jahren ist schon viel geworden, mehr als in den 20 Jahren zuvor“, resümierte er.