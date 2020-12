Elfriede Franzke feiert ihren 100. Geburtstag

2020 neigt sich dem Ende zu, für Elfriede Franzke beginnt hingegen ein neues Lebensjahr – ein ganz besonders noch dazu. Denn sie wird am Silvestertag stolze 100 Jahre alt. Die Familie wollte eigentlich gemeinsam mit der Jubilarin im Pflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes in der Rosa-Luxemburg-Straße in Pößneck, wo Elfriede Franzke seit zwei Jahren lebt, feiern. Zwar ist aufgrund der Corona-Pandemie keine größere Runde zu ihren Ehren möglich, doch zumindest Tochter Gudrun Hirsch darf für einen Geburtstagsbesuch vorbeikommen und die Videogrüße der Gratulanten überbringen.

Elfriede Franzke blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück, das von manchen Entbehrungen, ebenso wie von vielen schönen Erinnerungen geprägt wurde. Sie wurde am 31. Dezember 1920 in Böhlitz-Ehrenberg, heute Stadtteil von Leipzig, geboren. Im Alter von zwölf Jahren verlor die Familie die Mutter. So kam Elfriede, der Jüngsten, die Aufgabe zu, den Haushalt zu führen, dem neben dem Vater noch zwei Brüder und eine Schwester angehörten. Nach dem Schulabschluss ging sie zunächst Bürotätigkeiten in verschiedenen Betrieben nach, bevor sie eine Ausbildung zur Medizinisch Technischen Assistentin in Chemnitz begann, die sie jedoch nach den Bombenangriffen auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg abbrechen musste. Elfriede kehrte in ihre Heimat zurück. Dort heiratete sie an Weihnachten 1945 ihren Mann Herbert Franzke. Die kleine Familie wurde zwei Jahre später durch die Geburt von Tochter Gudrun komplettiert.

Kontakt zur ersten Klasse besteht noch immer

Im Jahr 1952 begann Elfriede Franzke in Böhlitz-Ehrenberg erneut eine Ausbildung, dieses Mal zur Grundschullehrerin. Zwei Jahre später schloss sie diese ab und bekam ihre erste Grundschulklasse, die auch eine erste Klasse war. „Mit dieser steht sie noch bis heute in Verbindung. Ihr werden regelmäßig Karten und Bilder geschickt“, berichtet Tochter Gudrun Hirsch.

Elfriede Franzke unterrichtete an der Grundschule in ihrem Heimatort, bis sie 1978 ihren Lebensmittelpunkt gemeinsam mit ihrem Mann in den Pößnecker Ortsteil Schlettwein verlegte. Das Ehepaar zog der Tochter nach, die seit 1974 mit ihrem Mann in Pößneck lebt. Fortan arbeitete Elfriede Franzke im Hort in Öpitz, bis sie 1980 in Rente ging.

Nach dem Ende ihrer beruflichen Tätigkeit blieb mehr Zeit für die zahlreichen Aktivitäten, denen sie nachging. So bekleidete Elfriede Franzke Ehrenämter, war etwa in der Volkssolidarität aktiv. Viel Freude bereitete ihr auch die Arbeit im Garten sowie die sportliche Betätigung. Ebenso gehörte das Lesen sowie das Stricken und Sticken zu ihren Hobbys. Vor allem verbrachte sie aber gerne Zeit mit ihren drei Enkel, ebenso später mit den drei Urenkeln. „Sie ist bescheiden, hilfsbereit, freundlich und freut sich, wenn sie anderen etwas Gutes tun kann, ihnen helfen kann“, beschreibt Schwiegersohn Wolfgang Hirsch das Wesen von Elfriede Franzke.

Seit zwei Jahren im Pflegeheim zu Hause



Drei Jahre nach dem Tod ihres Mannes zog Elfriede Franzke 1995 in eine eigene Wohnung im Haus ihrer Tochter. Nach einem unglücklichen Sturz war ein Umzug ins Pflegeheim nötig geworden, wo sie regelmäßig von der Familie besucht wird. Zwar sei es ihr durch die Folgen ihres Unfalles nicht mehr möglich, selbstständig aus dem Bett aufzustehen, doch auch in diesem Fall komme ihr ihre gutmütige Seele zugute. „Sie ist sehr geduldig, nimmt alles wie es ist und gewinnt allem immer etwas Gutes ab“, so Wolfgang Hirsch. Vor allem freue sie sich deshalb, wenn es bei Besuchen nach draußen in die Natur geht, wo sie sich immer noch gerne aufhalte.