Eltern möchten mehr Sportangebote im Saale-Orla-Kreis

Unter dem Titel „Familien – rundum glücklich“ läuft seit 1. August und noch bis zum 30. September eine Familienbefragung unter www.soscisurvey.de/Familienbefragung. Hier möchten der Bereich Sozialplanung des Landratsamtes und das Netzwerk Frühe Hilfen herausfinden, welche Informationskanäle Familien nutzen und daraus Schlussfolgerungen für die Arbeit des Netzwerkes und des Landratsamtes ziehen.

Beispielsweise war zuletzt durch die Schließung der Geburtsklinik in Schleiz eine Plattform der Öffentlichkeitsarbeit weggebrochen. Hier sollen anhand der Erkenntnisse aus der Befragung Lücken geschlossen werden, um die Familien zielgerichtet zu informieren.

Wie aus bereits eingegangenen Antworten zu erfahren ist, favorisieren die bislang beteiligten Eltern als Informationswege klassische Varianten wie Aushänge, Amtsblätter, Internet und Informationen durch Erzieherinnen, Lehrerinnen oder auch Kinderärzte. Den Social-Media-Kanälen scheint bisher eine geringe Bedeutung zuzukommen.

Mitmachen an der Befragung lohnt sich

Auch wünschen sich viele Eltern mehr Sport-Angebote. Von Kleinkind-Sport über Eltern-Kind-Sport bis zu Sportangeboten speziell für Mütter reicht die Wunschliste. Einige Eltern notierten als Wunsch ausdrücklich kleine, regionale Kurse vor Ort und kritisierten, dass aktuell zahlreiche Angebote in den Städten oder gar in Nachbarlandkreisen stattfänden. Auch wurde beispielsweise ein Wasserspielplatz als Wunsch angegeben. Generell wurden Wünsche zu Eltern-Kind-Treffs sowie Angebote für Alleinerziehende – mit Betreuungsmöglichkeiten für Kinder – in der Online-Befragung geäußert.

Das Mitmachen bei der Familien-Befragung lohnt sich: Unter allen Teilnehmern, die ihre E-Mail-Adresse angeben, werden je fünf Familienkarten für Schloss Burgk und die Schaugießerei Heinrichshütte (Wurzbach) verlost.

Ansprechpartnerin für Fragen: Katja Lukas, Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Telefon 03663/48 89 52, oder Brit Wollschläger, Landratsamt Saale-Orla-Kreis, Oschitzer Straße 4, Schleiz