Elvis-Abend in der Pinsenberghalle

Krölpa. Alles rund um den „King of Rock’n’Roll“ gibt es bald auf der Bühne der Krölpaer Pinsenberghalle zu sehen.

Wer Mitte der 1950er bis Ende der 1970er jung war und ausgegangen ist, hat bestimmt auch zu den Songs von Elvis Presley (1935-1977) getanzt. Der US-amerikanische Sänger gilt als weltweit erfolgreichster Solokünstler aller Zeiten.

Darauf dürfte der Künstler Stefan Schael als einer der profiliertesten Elvis-Interpreten Deutschlands sicher eingehen, wenn er am 15. September ab 20 Uhr neben den besten Songs auch Interessantes rund um den „King of Rock’n’Roll“ auf die Bühne der Krölpaer Pinsenberghalle bringen wird. Der Abend steht unter dem Motto „Elvis Presley – Memories“ und die Veranstalter versprechen eine „fulminante musikalische Lesung“. Karten gibt es unter anderem in der Buchhandlung am Markt in Pößneck.